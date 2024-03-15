Глава Югры проголосовала на выборах президента России
© Фото : Пресс-центр Правительства ЮгрыГубернатор Югры Наталья Комарова принимает участие в выборах Президента Российской Федерации. 15 марта 2024
© Фото : Пресс-центр Правительства Югры
Губернатор Югры Наталья Комарова принимает участие в выборах Президента Российской Федерации. 15 марта 2024
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Наталья Комарова приняла участие в выборах президента России в первые часы после открытия участков.
"День начала с главного – проголосовала на избирательном участке №294 в Ханты-Мансийске… С первых часов открытия на избирательных участках многолюдно. Люди приходят коллективами, командами, семьями. Главы городов и районов звонят, рассказывают о том, что граждане спешат проголосовать одними из первых", - написала Комарова в своем Telegram-канале.
В Югре проведение голосования обеспечивают 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. За процессом будут следить более 3 тысяч наблюдателей. На 510 участках в дни голосования организовано видеонаблюдение, на 183 – установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие производить подсчет в автоматическом режиме.
Вахтовики и представители коренных малочисленных народов Севера до 14 марта могли досрочно проголосовать на выборах. По данным югорского избиркома, на труднодоступных территориях свой выбор уже сделали почти 51 тысяча человек.
Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.