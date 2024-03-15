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Явка на выборах президента в Карелии превысила 29 процентов

Явка на выборах президента в Карелии превысила 29 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах президента в Карелии превысила 29 процентов

Общая явка избирателей в Карелии на выборах президента РФ в первый день голосования составила 29,66% с учетом избирателей, проголосовавших дистанционно, сообщил РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:43

2024-03-15T21:43

2024-03-15T22:03

выборы президента россии — 2024

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леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Общая явка избирателей в Карелии на выборах президента РФ в первый день голосования составила 29,66% с учетом избирателей, проголосовавших дистанционно, сообщил республиканский избирком. "Общая явка (с учетом ДЭГ) за первый день голосования составила 29,66%", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данным портала дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 20.00 15 марта принято 62,65% бюллетеней от зарегистрированного в системе ДЭГ числа участников в Карелии. На избирательных участках проголосовало 26,23% избирателей. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин