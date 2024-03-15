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Явка на выборах президента в Карелии превысила 29 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
21:43 15.03.2024 (обновлено: 22:03 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/yavka-1933376275.html
Явка на выборах президента в Карелии превысила 29 процентов
Явка на выборах президента в Карелии превысила 29 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента в Карелии превысила 29 процентов
Общая явка избирателей в Карелии на выборах президента РФ в первый день голосования составила 29,66% с учетом избирателей, проголосовавших дистанционно, сообщил РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:43
2024-03-15T22:03
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Общая явка избирателей в Карелии на выборах президента РФ в первый день голосования составила 29,66% с учетом избирателей, проголосовавших дистанционно, сообщил республиканский избирком. "Общая явка (с учетом ДЭГ) за первый день голосования составила 29,66%", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данным портала дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 20.00 15 марта принято 62,65% бюллетеней от зарегистрированного в системе ДЭГ числа участников в Карелии. На избирательных участках проголосовало 26,23% избирателей. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин
Явка на выборах президента в Карелии превысила 29 процентов

Явка на выборах президента в Карелии в первый превысила 29 процентов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК России
Работа Информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Работа Информационного центра ЦИК России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Общая явка избирателей в Карелии на выборах президента РФ в первый день голосования составила 29,66% с учетом избирателей, проголосовавших дистанционно, сообщил республиканский избирком.
"Общая явка (с учетом ДЭГ) за первый день голосования составила 29,66%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным портала дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 20.00 15 марта принято 62,65% бюллетеней от зарегистрированного в системе ДЭГ числа участников в Карелии. На избирательных участках проголосовало 26,23% избирателей.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Как проходит трехдневное голосование на выборах президента
Вчера, 12:24
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковВладимир Путин
 
 
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