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Явка на выборах президента в Кировской области превысила 32 процента
Явка на выборах президента в Кировской области превысила 32 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента в Кировской области превысила 32 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Кировской области превысила 32%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:06
2024-03-15T21:06
2024-03-15T21:07
выборы президента россии — 2024
политика
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Кировской области превысила 32%, сообщает избирком региона. "По состоянию на 20 часов 15 марта явка избирателей Кировской области на выборах президента Российской Федерации составила 32,26%. Всего за первый день в голосовании принял участие 318 635 избирателей", - говорится в сообщении облизбиркома. По данным облизбиркома, численность избирателей в Кировской области на 1 января 2024 года составляет 1 008 031 человек. В дни голосования в регионе будут работать 1127 участковых избирательных комиссий. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Кировской области составила 62,72%. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
2024-03-15T21:06
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политика, кировская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Кировская область, Россия
Явка на выборах президента в Кировской области превысила 32 процента
Явка на выборах президента в Кировской области в первый день составила 32,26%
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар – РИА Новости.
Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Кировской области превысила 32%, сообщает избирком
региона.
"По состоянию на 20 часов 15 марта явка избирателей Кировской области на выборах президента Российской Федерации составила 32,26%. Всего за первый день в голосовании принял участие 318 635 избирателей", - говорится в сообщении облизбиркома.
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По данным облизбиркома, численность избирателей в Кировской области на 1 января 2024 года составляет 1 008 031 человек. В дни голосования в регионе будут работать 1127 участковых избирательных комиссий. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Кировской области составила 62,72%.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.