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В Одессе прогремела серия мощных взрывов - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 15.03.2024 (обновлено: 14:56 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vzryvy-1933181066.html
В Одессе прогремела серия мощных взрывов
В Одессе прогремела серия мощных взрывов - РИА Новости, 15.03.2024
В Одессе прогремела серия мощных взрывов
В Одессе прогремела серия взрывов, сообщило агентство Укринформ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:33
2024-03-15T14:56
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
украина
николаевская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Одессе прогремела серия взрывов, сообщило агентство Укринформ."Еще два мощных взрыва в Одессе", — говорится в публикации.О нескольких разрывах в городе написало незадолго до этого издание "Зеркало недели". В Одесской, Сумской, Харьковской, Николаевской областях объявили воздушную тревогу.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240307/odessa-1931771012.html
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одесса
украина
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одесса, в мире, украина, николаевская область, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина, Николаевская область, Дмитрий Песков
В Одессе прогремела серия мощных взрывов

Укринформ: повторные мощные взрывы прогремели в Одессе

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины в Одессе
Сотрудники ГСЧС Украины в Одессе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины в Одессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Одессе прогремела серия взрывов, сообщило агентство Укринформ.
"Еще два мощных взрыва в Одессе", — говорится в публикации.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Одессе
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7 марта, 16:30
О нескольких разрывах в городе написало незадолго до этого издание "Зеркало недели". В Одесской, Сумской, Харьковской, Николаевской областях объявили воздушную тревогу.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреУкраинаНиколаевская областьДмитрий Песков
 
 
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