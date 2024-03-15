https://ria.ru/20240315/vzryvy-1933181066.html

В Одессе прогремела серия мощных взрывов

В Одессе прогремела серия мощных взрывов - РИА Новости, 15.03.2024

В Одессе прогремела серия мощных взрывов

В Одессе прогремела серия взрывов, сообщило агентство Укринформ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:33

2024-03-15T12:33

2024-03-15T14:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Одессе прогремела серия взрывов, сообщило агентство Укринформ."Еще два мощных взрыва в Одессе", — говорится в публикации.О нескольких разрывах в городе написало незадолго до этого издание "Зеркало недели". В Одесской, Сумской, Харьковской, Николаевской областях объявили воздушную тревогу.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240307/odessa-1931771012.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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украина

николаевская область

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