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В Одессе прогремела серия мощных взрывов
В Одессе прогремела серия мощных взрывов - РИА Новости, 15.03.2024
В Одессе прогремела серия мощных взрывов
В Одессе прогремела серия взрывов, сообщило агентство Укринформ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:33
2024-03-15T12:33
2024-03-15T14:56
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Одессе прогремела серия взрывов, сообщило агентство Укринформ."Еще два мощных взрыва в Одессе", — говорится в публикации.О нескольких разрывах в городе написало незадолго до этого издание "Зеркало недели". В Одесской, Сумской, Харьковской, Николаевской областях объявили воздушную тревогу.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240307/odessa-1931771012.html
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одесса, в мире, украина, николаевская область, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина, Николаевская область, Дмитрий Песков
В Одессе прогремела серия мощных взрывов
Укринформ: повторные мощные взрывы прогремели в Одессе