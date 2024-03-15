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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе - РИА Новости, 15.03.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе
Серия взрывов прогремела в Одессе, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:21
2024-03-15T12:21
2024-03-15T12:21
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Одессе, сообщило украинское издание "Зеркало недели". Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога. "Одесса, местные паблики сообщают о взрыве… Одесса – повторный взрыв", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Зеркала недели". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе
"Зеркало недели": в Одессе прогремели взрывы