https://ria.ru/20240315/vzryvy-1933088297.html

В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ

В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024

В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ

В Киеве прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T03:29

2024-03-15T03:29

2024-03-15T03:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Киеве раздаются звуки взрывов", — говорится в публикации.Отмечается, что в окрестностях столицы работает ПВО. Позже телеканал сообщил о еще одной серии взрывов.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе и в Киевской области объявлена воздушная тревога.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

киевская область

украина

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в мире, киев, киевская область, вооруженные силы украины, украина