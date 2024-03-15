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В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:29 15.03.2024 (обновлено: 03:44 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vzryvy-1933088297.html
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T03:29
2024-03-15T03:44
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Киеве раздаются звуки взрывов", — говорится в публикации.Отмечается, что в окрестностях столицы работает ПВО. Позже телеканал сообщил о еще одной серии взрывов.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе и в Киевской области объявлена воздушная тревога.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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киев
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в мире, киев, киевская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ

"Общественное": в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Киеве раздаются звуки взрывов", — говорится в публикации.
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Отмечается, что в окрестностях столицы работает ПВО. Позже телеканал сообщил о еще одной серии взрывов.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе и в Киевской области объявлена воздушная тревога.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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