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В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T03:29
2024-03-15T03:29
2024-03-15T03:44
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Киеве раздаются звуки взрывов", — говорится в публикации.Отмечается, что в окрестностях столицы работает ПВО. Позже телеканал сообщил о еще одной серии взрывов.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе и в Киевской области объявлена воздушная тревога.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ
"Общественное": в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога