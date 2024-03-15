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В Херсонской области перед избирательным участком взорвали мусорку - РИА Новости, 15.03.2024
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16:41 15.03.2024 (обновлено: 16:48 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vzryv-1933289707.html
В Херсонской области перед избирательным участком взорвали мусорку
В Херсонской области перед избирательным участком взорвали мусорку - РИА Новости, 15.03.2024
В Херсонской области перед избирательным участком взорвали мусорку
В городе Скадовск Херсонской области в мусорной урне перед избирательным участком детонировало взрывное устройство, жертв и пострадавших нет, сообщает избирком... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:41
2024-03-15T16:48
выборы президента россии — 2024
херсонская область
скадовск
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. В городе Скадовск Херсонской области в мусорной урне перед избирательным участком детонировало взрывное устройство, жертв и пострадавших нет, сообщает избирком региона в своем Telegram-канале."В Скадовске в мусорную урну перед избирательным участком заложили самодельное взрывное устройство. Произошла детонация. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Случившееся в избиркоме назвали диверсией.
https://ria.ru/20240315/moskva-1933282292.html
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херсонская область , скадовск, происшествия
Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Скадовск, Происшествия
В Херсонской области перед избирательным участком взорвали мусорку

В Скадовске в мусорке перед избирательным участком сработало взрывное устройство

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. В городе Скадовск Херсонской области в мусорной урне перед избирательным участком детонировало взрывное устройство, жертв и пострадавших нет, сообщает избирком региона в своем Telegram-канале.
"В Скадовске в мусорную урну перед избирательным участком заложили самодельное взрывное устройство. Произошла детонация. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Случившееся в избиркоме назвали диверсией.
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Выборы президента России — 2024Херсонская областьСкадовскПроисшествия
 
 
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