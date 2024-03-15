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В Херсонской области перед избирательным участком взорвали мусорку

В Херсонской области перед избирательным участком взорвали мусорку - РИА Новости, 15.03.2024

В Херсонской области перед избирательным участком взорвали мусорку

В городе Скадовск Херсонской области в мусорной урне перед избирательным участком детонировало взрывное устройство, жертв и пострадавших нет, сообщает избирком... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:41

2024-03-15T16:41

2024-03-15T16:48

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херсонская область

скадовск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. В городе Скадовск Херсонской области в мусорной урне перед избирательным участком детонировало взрывное устройство, жертв и пострадавших нет, сообщает избирком региона в своем Telegram-канале."В Скадовске в мусорную урну перед избирательным участком заложили самодельное взрывное устройство. Произошла детонация. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Случившееся в избиркоме назвали диверсией.

https://ria.ru/20240315/moskva-1933282292.html

херсонская область

скадовск

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Кирилл Волков

херсонская область , скадовск, происшествия