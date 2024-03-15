https://ria.ru/20240315/vybory-1933362484.html
Явка на выборах президента в Мордовии в первый день превысила 45 процентов
Явка на выборах президента в Мордовии в первый день превысила 45 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента в Мордовии в первый день превысила 45 процентов
Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Мордовии превысила 45%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:43
2024-03-15T20:43
2024-03-15T20:43
выборы президента россии — 2024
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933291638_0:40:3498:2008_1920x0_80_0_0_3a5d792ba251db3862e53ddddfa7b56f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Мордовии превысила 45%, сообщает избирком региона. "По состоянию на 20.00 общая явка избирателей составила 45,24%. В избирательные комиссии жалоб на ход голосования не поступало", - говорится в сообщении. По данным облизбиркома, численность избирателей в Мордовии на 1 января 2024 года составляет 580 440 человек. В дни голосования в регионе будут работать 739 участковых избирательных комиссий. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Мордовии составила 77,86%. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933291638_1058:109:3498:1939_1920x0_80_0_0_b48a346ac37f0b75eb03495118d43422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Явка на выборах президента в Мордовии в первый день превысила 45 процентов
Явка на выборах президента РФ в Мордовии в первый день составила 45,24%
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар – РИА Новости.
Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Мордовии превысила 45%, сообщает избирком
региона.
"По состоянию на 20.00 общая явка избирателей составила 45,24%. В избирательные комиссии жалоб на ход голосования не поступало", - говорится в сообщении.
По данным облизбиркома, численность избирателей в Мордовии на 1 января 2024 года составляет 580 440 человек. В дни голосования в регионе будут работать 739 участковых избирательных комиссий. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Мордовии составила 77,86%.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.