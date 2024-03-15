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Явка на выборах президента в Мордовии в первый день превысила 45 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:43 15.03.2024
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Явка на выборах президента в Мордовии в первый день превысила 45 процентов
Явка на выборах президента в Мордовии в первый день превысила 45 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента в Мордовии в первый день превысила 45 процентов
Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Мордовии превысила 45%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:43
2024-03-15T20:43
выборы президента россии — 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Мордовии превысила 45%, сообщает избирком региона. "По состоянию на 20.00 общая явка избирателей составила 45,24%. В избирательные комиссии жалоб на ход голосования не поступало", - говорится в сообщении. По данным облизбиркома, численность избирателей в Мордовии на 1 января 2024 года составляет 580 440 человек. В дни голосования в регионе будут работать 739 участковых избирательных комиссий. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Мордовии составила 77,86%. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Явка на выборах президента в Мордовии в первый день превысила 45 процентов

Явка на выборах президента РФ в Мордовии в первый день составила 45,24%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Мордовии превысила 45%, сообщает избирком региона.
"По состоянию на 20.00 общая явка избирателей составила 45,24%. В избирательные комиссии жалоб на ход голосования не поступало", - говорится в сообщении.
По данным облизбиркома, численность избирателей в Мордовии на 1 января 2024 года составляет 580 440 человек. В дни голосования в регионе будут работать 739 участковых избирательных комиссий. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Мордовии составила 77,86%.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссия
 
 
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