https://ria.ru/20240315/vybory-1933341504.html

Явка на выборах президента составила 27 процентов

Явка на выборах президента составила 27 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах президента составила 27 процентов

Явка избирателей на президентских выборах в России к 19:10 мск первого дня голосования составила 27 процентов, следует из данных на сайте ЦИК. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:12

2024-03-15T19:12

2024-03-15T19:37

политика

россия

выборы президента россии — 2024

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

чукотка

камчатка

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка избирателей на президентских выборах в России к 19:10 мск первого дня голосования составила 27 процентов, следует из данных на сайте ЦИК. На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к полудню — 34,72, к 17:00 — 51,9. Общая явка тогда превысила 67 процентов.Первые избирательные участки открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.Более трех миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/putin-1933341140.html

россия

чукотка

камчатка

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T19:12 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, чукотка, камчатка, владимир путин