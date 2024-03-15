https://ria.ru/20240315/vybory-1933311003.html

Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому

Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому - РИА Новости, 15.03.2024

Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому

Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров, которому в этом году исполнится 100 лет, принял участие в выборах президента... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:39

2024-03-15T17:39

2024-03-15T17:39

выборы президента россии — 2024

россия

махмуд-али калиматов

политика

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров, которому в этом году исполнится 100 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале. "В этот важный для всех нас день - выборы президента страны - посетил Магомеда Медарова, нашего единственного оставшегося в живых участника Великой Отечественной войны… Преклонный возраст дает о себе знать, Магомед Медаров редко выходит из дома. Поэтому ему было предоставлено право голосовать, находясь дома", - написал Калиматов. Он отметил, что, когда ветераны принимают участие во всех выборах, это вызывает чувство особой гордости и уважения. Медаров, которому в этом году исполняется 100 лет, в годы войны служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где вместе со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники, был дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу". В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 142 избирательных участках. На 15.00 мск пятницы явка в регионе составила 20,68%. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933239329.html

россия

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, махмуд-али калиматов, политика, республика ингушетия