Рейтинг@Mail.ru
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:39 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933311003.html
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому - РИА Новости, 15.03.2024
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров, которому в этом году исполнится 100 лет, принял участие в выборах президента... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:39
2024-03-15T17:39
выборы президента россии — 2024
россия
махмуд-али калиматов
политика
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933308712_47:0:1668:912_1920x0_80_0_0_084fb9489d4c8ff5c7740cd743197fe6.jpg
НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров, которому в этом году исполнится 100 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале. "В этот важный для всех нас день - выборы президента страны - посетил Магомеда Медарова, нашего единственного оставшегося в живых участника Великой Отечественной войны… Преклонный возраст дает о себе знать, Магомед Медаров редко выходит из дома. Поэтому ему было предоставлено право голосовать, находясь дома", - написал Калиматов. Он отметил, что, когда ветераны принимают участие во всех выборах, это вызывает чувство особой гордости и уважения. Медаров, которому в этом году исполняется 100 лет, в годы войны служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где вместе со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники, был дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу". В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 142 избирательных участках. На 15.00 мск пятницы явка в регионе составила 20,68%. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933239329.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933308712_305:0:1521:912_1920x0_80_0_0_d4650f21c0651c1f6bf8da8e74146f9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, махмуд-али калиматов, политика, республика ингушетия
Выборы президента России — 2024, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Политика, Республика Ингушетия
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому

Единственный в Ингушетии ветеран ВОВ Магомед Медаров проголосовал на дому

© Махмуд-Али Калиматов/TelegramЕдинственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров принял участие в выборах президента России
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров принял участие в выборах президента России
© Махмуд-Али Калиматов/Telegram
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров принял участие в выборах президента России
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров, которому в этом году исполнится 100 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.
"В этот важный для всех нас день - выборы президента страны - посетил Магомеда Медарова, нашего единственного оставшегося в живых участника Великой Отечественной войны… Преклонный возраст дает о себе знать, Магомед Медаров редко выходит из дома. Поэтому ему было предоставлено право голосовать, находясь дома", - написал Калиматов.
Герой России 101-летний ветеран войны Павел Сюткин проголосовал на выборах президента России в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Герой России 101-летний ветеран из Сочи проголосовал на выборах президента
Вчера, 14:38
Он отметил, что, когда ветераны принимают участие во всех выборах, это вызывает чувство особой гордости и уважения.
Медаров, которому в этом году исполняется 100 лет, в годы войны служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где вместе со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники, был дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу".
В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 142 избирательных участках. На 15.00 мск пятницы явка в регионе составила 20,68%.
Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияМахмуд-Али КалиматовПолитикаРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала