https://ria.ru/20240315/vybory-1933311003.html
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому - РИА Новости, 15.03.2024
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров, которому в этом году исполнится 100 лет, принял участие в выборах президента... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:39
2024-03-15T17:39
2024-03-15T17:39
выборы президента россии — 2024
россия
махмуд-али калиматов
политика
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров, которому в этом году исполнится 100 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале. "В этот важный для всех нас день - выборы президента страны - посетил Магомеда Медарова, нашего единственного оставшегося в живых участника Великой Отечественной войны… Преклонный возраст дает о себе знать, Магомед Медаров редко выходит из дома. Поэтому ему было предоставлено право голосовать, находясь дома", - написал Калиматов. Он отметил, что, когда ветераны принимают участие во всех выборах, это вызывает чувство особой гордости и уважения. Медаров, которому в этом году исполняется 100 лет, в годы войны служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где вместе со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники, был дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу". В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 142 избирательных участках. На 15.00 мск пятницы явка в регионе составила 20,68%. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, махмуд-али калиматов, политика, республика ингушетия
Выборы президента России — 2024, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Политика, Республика Ингушетия
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому
Единственный в Ингушетии ветеран ВОВ Магомед Медаров проголосовал на дому
НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости.
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров, которому в этом году исполнится 100 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале
.
"В этот важный для всех нас день - выборы президента страны - посетил Магомеда Медарова, нашего единственного оставшегося в живых участника Великой Отечественной войны… Преклонный возраст дает о себе знать, Магомед Медаров редко выходит из дома. Поэтому ему было предоставлено право голосовать, находясь дома", - написал Калиматов.
Герой России 101-летний ветеран из Сочи проголосовал на выборах президента
Он отметил, что, когда ветераны принимают участие во всех выборах, это вызывает чувство особой гордости и уважения.
Медаров, которому в этом году исполняется 100 лет, в годы войны служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где вместе со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники, был дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу".
В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 142 избирательных участках. На 15.00 мск пятницы явка в регионе составила 20,68%.
Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.