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Наблюдатель из Колумбии поделился впечатлениями от выборов в России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:35 15.03.2024 (обновлено: 17:41 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933309943.html
Наблюдатель из Колумбии поделился впечатлениями от выборов в России
Наблюдатель из Колумбии поделился впечатлениями от выборов в России - РИА Новости, 15.03.2024
Наблюдатель из Колумбии поделился впечатлениями от выборов в России
Наблюдатель из Колумбии Пабло Хулио Крус заявил РИА Новости, что его внимание на выборах президента РФ привлекает трехдневный процесс голосования. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:35
2024-03-15T17:41
выборы президента россии — 2024
россия
колумбия
политика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Наблюдатель из Колумбии Пабло Хулио Крус заявил РИА Новости, что его внимание на выборах президента РФ привлекает трехдневный процесс голосования. "Я с большим интересом наблюдаю за текущим развитием событий в России. Мы уже посетили три избирательных участка в Москве и планируем посетить еще, тоже в российской столице. Любопытно, что голосование идет три дня, в моей стране только один. Но я понимаю, из-за размера страны, числа жителей нужно увеличить число дней голосования", - сказал он в беседе с агентством. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, колумбия, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Колумбия, Политика
Наблюдатель из Колумбии поделился впечатлениями от выборов в России

Наблюдателя из Колумбии Круса заинтересовал трехдневный процесс голосования в РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИностранные наблюдатели на выборах президента России в Москве
Иностранные наблюдатели на выборах президента России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Иностранные наблюдатели на выборах президента России в Москве
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Наблюдатель из Колумбии Пабло Хулио Крус заявил РИА Новости, что его внимание на выборах президента РФ привлекает трехдневный процесс голосования.
«
"Я с большим интересом наблюдаю за текущим развитием событий в России. Мы уже посетили три избирательных участка в Москве и планируем посетить еще, тоже в российской столице. Любопытно, что голосование идет три дня, в моей стране только один. Но я понимаю, из-за размера страны, числа жителей нужно увеличить число дней голосования", - сказал он в беседе с агентством.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Вчера, 02:00
 
Выборы президента России — 2024РоссияКолумбияПолитика
 
 
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