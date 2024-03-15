https://ria.ru/20240315/vybory-1933309943.html

Наблюдатель из Колумбии поделился впечатлениями от выборов в России

Наблюдатель из Колумбии поделился впечатлениями от выборов в России - РИА Новости, 15.03.2024

Наблюдатель из Колумбии поделился впечатлениями от выборов в России

Наблюдатель из Колумбии Пабло Хулио Крус заявил РИА Новости, что его внимание на выборах президента РФ привлекает трехдневный процесс голосования. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:35

2024-03-15T17:35

2024-03-15T17:41

выборы президента россии — 2024

россия

колумбия

политика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Наблюдатель из Колумбии Пабло Хулио Крус заявил РИА Новости, что его внимание на выборах президента РФ привлекает трехдневный процесс голосования. "Я с большим интересом наблюдаю за текущим развитием событий в России. Мы уже посетили три избирательных участка в Москве и планируем посетить еще, тоже в российской столице. Любопытно, что голосование идет три дня, в моей стране только один. Но я понимаю, из-за размера страны, числа жителей нужно увеличить число дней голосования", - сказал он в беседе с агентством. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, колумбия, политика