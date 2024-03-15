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Явка на выборах в Нижегородской области составила 16,5 процента
Явка на выборах в Нижегородской области составила 16,5 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах в Нижегородской области составила 16,5 процента
Явка избирателей к 15 часам в первый день выборов президента России в Нижегородской области составила 16,52%, сообщает областная избирательная комиссия. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:24
2024-03-15T17:24
2024-03-15T17:24
выборы президента россии — 2024
политика
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Явка избирателей к 15 часам в первый день выборов президента России в Нижегородской области составила 16,52%, сообщает областная избирательная комиссия. "По состоянию на 15.00 15 марта избирательные участки в регионе посетили 362 298 избирателей. Это 16,52% от числа избирателей, включенных в списки на избирательных участках", - говорится в сообщении. По данным на 17.10, 46% от общего числа подавших заявления избирателей Нижегородской области отдали свой голос на выборах при помощи платформы для онлайн-голосования. "Принято 132 738 бюллетеней", - сообщается на сайте ДЭГ. По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе будут работать 2 181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель. Выборы продолжатся в субботу и воскресенье. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
2024-03-15T17:24
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политика, нижегородская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Нижегородская область, Россия
Явка на выборах в Нижегородской области составила 16,5 процента
Явка на выборах в Нижегородской области к 15.00 в первый день составила 16,5%
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Явка избирателей к 15 часам в первый день выборов президента России в Нижегородской области составила 16,52%, сообщает областная избирательная комиссия.
"По состоянию на 15.00 15 марта избирательные участки в регионе посетили 362 298 избирателей. Это 16,52% от числа избирателей, включенных в списки на избирательных участках", - говорится в сообщении.
По данным на 17.10, 46% от общего числа подавших заявления избирателей Нижегородской области отдали свой голос на выборах при помощи платформы для онлайн-голосования. "Принято 132 738 бюллетеней", - сообщается на сайте ДЭГ.
По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе будут работать 2 181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель.
Выборы продолжатся в субботу и воскресенье.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.