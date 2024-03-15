Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах в Нижегородской области составила 16,5 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:24 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933304678.html
Явка на выборах в Нижегородской области составила 16,5 процента
Явка на выборах в Нижегородской области составила 16,5 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах в Нижегородской области составила 16,5 процента
Явка избирателей к 15 часам в первый день выборов президента России в Нижегородской области составила 16,52%, сообщает областная избирательная комиссия. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:24
2024-03-15T17:24
выборы президента россии — 2024
политика
нижегородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933300854_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_bdcc0da8404e082fdbfe282f5341da4e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Явка избирателей к 15 часам в первый день выборов президента России в Нижегородской области составила 16,52%, сообщает областная избирательная комиссия. "По состоянию на 15.00 15 марта избирательные участки в регионе посетили 362 298 избирателей. Это 16,52% от числа избирателей, включенных в списки на избирательных участках", - говорится в сообщении. По данным на 17.10, 46% от общего числа подавших заявления избирателей Нижегородской области отдали свой голос на выборах при помощи платформы для онлайн-голосования. "Принято 132 738 бюллетеней", - сообщается на сайте ДЭГ. По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе будут работать 2 181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель. Выборы продолжатся в субботу и воскресенье. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
2024-03-15T17:24
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933300854_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f58f3e34943abf6da56746f5eebdefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, нижегородская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Нижегородская область, Россия
Явка на выборах в Нижегородской области составила 16,5 процента

Явка на выборах в Нижегородской области к 15.00 в первый день составила 16,5%

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Работа Информационного центра ЦИК РФ
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Явка избирателей к 15 часам в первый день выборов президента России в Нижегородской области составила 16,52%, сообщает областная избирательная комиссия.
"По состоянию на 15.00 15 марта избирательные участки в регионе посетили 362 298 избирателей. Это 16,52% от числа избирателей, включенных в списки на избирательных участках", - говорится в сообщении.
По данным на 17.10, 46% от общего числа подавших заявления избирателей Нижегородской области отдали свой голос на выборах при помощи платформы для онлайн-голосования. "Принято 132 738 бюллетеней", - сообщается на сайте ДЭГ.
По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе будут работать 2 181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель.
Выборы продолжатся в субботу и воскресенье.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала