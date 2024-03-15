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В Вологодской области явка в первый день выборов превысила 21 процент - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:34 15.03.2024 (обновлено: 16:35 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933287600.html
В Вологодской области явка в первый день выборов превысила 21 процент
В Вологодской области явка в первый день выборов превысила 21 процент - РИА Новости, 15.03.2024
В Вологодской области явка в первый день выборов превысила 21 процент
Явка избирателей на выборах президента РФ в Вологодской области на 15.00 мск составила 21,97 %, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:34
2024-03-15T16:35
выборы президента россии — 2024
политика
вологодская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Вологодской области на 15.00 мск составила 21,97 %, сообщил региональный избирком. "По состоянию на 15.00 15 марта 2024 года активность избирателей Вологодской области составила 21,97% (без учета дистанционного электронного голосования), проголосовали более 170 тысяч человек", - говорится в сообщении. В пятницу в Вологодской области открылись 917 избирательных участков. Избирательные участки 15, 16 и 17 марта работают с 8.00 до 20.00. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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вологодская область
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
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политика, вологодская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Вологодская область, Россия
В Вологодской области явка в первый день выборов превысила 21 процент

В Вологодской области явка в первый день к 15.00 составила 21,97%

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Женщина голосует на выборах президента России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Вологодской области на 15.00 мск составила 21,97 %, сообщил региональный избирком.
"По состоянию на 15.00 15 марта 2024 года активность избирателей Вологодской области составила 21,97% (без учета дистанционного электронного голосования), проголосовали более 170 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В пятницу в Вологодской области открылись 917 избирательных участков.
Избирательные участки 15, 16 и 17 марта работают с 8.00 до 20.00.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
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Выборы президента России — 2024ПолитикаВологодская областьРоссия
 
 
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