https://ria.ru/20240315/vybory-1933265868.html

Памфилова рассказала об особенностях голосования на выборах в Москве

Памфилова рассказала об особенностях голосования на выборах в Москве - РИА Новости, 15.03.2024

Памфилова рассказала об особенностях голосования на выборах в Москве

Большинство жителей Москвы предпочитают голосовать дистанционно, на участки приходят лишь 20%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:36

2024-03-15T15:36

2024-03-15T15:36

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Большинство жителей Москвы предпочитают голосовать дистанционно, на участки приходят лишь 20%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "В Москве давно осуществляются разного вида дистанционные услуги, и 80% избирателей предпочитают голосовать дистанционно, поэтому на участки всего приходит 20%", - сказала Памфилова в ходе международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты". Она отметила, что, несмотря на то, что в ДЭГ принимают участие еще 28 регионов, Москва прошла "вперед". Впервые жителям 29 регионов на выборах главы государства доступно дистанционное электронное голосование. Согласно ранее принятому постановлению ЦИК, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. В 28 регионах ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы, Москва для этого использует собственную информационную систему. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, элла памфилова, цик рф