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Глава Минприроды проголосовал на выборах президента России

Глава Минприроды проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Минприроды проголосовал на выборах президента России

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов проголосовал на выборах президента России на избирательном участке, следует из видеоролика,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:07

2024-03-15T15:07

2024-03-15T15:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов проголосовал на выборах президента России на избирательном участке, следует из видеоролика, опубликованного в его официальном Telegram-канале. На видео Козлов опускает бумажный бюллетень в урну. "Мой выбор - сильная Россия", - подписал свой ролик министр. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)