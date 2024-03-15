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Глава Минприроды проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:07 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933252236.html
Глава Минприроды проголосовал на выборах президента России
Глава Минприроды проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Минприроды проголосовал на выборах президента России
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов проголосовал на выборах президента России на избирательном участке, следует из видеоролика,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:07
2024-03-15T15:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов проголосовал на выборах президента России на избирательном участке, следует из видеоролика, опубликованного в его официальном Telegram-канале. На видео Козлов опускает бумажный бюллетень в урну. "Мой выбор - сильная Россия", - подписал свой ролик министр. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Глава Минприроды проголосовал на выборах президента России

Глава Минприроды Козлов проголосовал на выборах президента за сильную Россию

© Александр Козлов/TelegramМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов голосует на выборах президента России
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов голосует на выборах президента России
© Александр Козлов/Telegram
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов голосует на выборах президента России
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов проголосовал на выборах президента России на избирательном участке, следует из видеоролика, опубликованного в его официальном Telegram-канале.
На видео Козлов опускает бумажный бюллетень в урну.
"Мой выбор - сильная Россия", - подписал свой ролик министр.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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