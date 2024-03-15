https://ria.ru/20240315/vybory-1933244778.html
Тульский губернатор проголосовал на выборах президента России
Тульский губернатор проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Тульский губернатор проголосовал на выборах президента России
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в пятницу проголосовал на выборах президента России на тематическом участке "Россия" в Туле. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:50
2024-03-15T14:50
2024-03-15T14:50
выборы президента россии — 2024
россия
тульская область
алексей дюмин
тула
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в пятницу проголосовал на выборах президента России на тематическом участке "Россия" в Туле. По данным правительства Тульской области, губернатор проголосовал в пятницу в Центре образования №8 имени Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова. В центре организовано три тематических участка - "Россия", "Тула пряничная" и "Герои спорта". В облизбиркоме уточнили РИА Новости, что Алексей Дюмин голосовал на участке "Россия". "На разных исторических рубежах наша страна не раз переживала судьбоносные периоды. И сегодня мы живем именно в такое время. Сейчас как никогда важно не оставаться в стороне, всем вместе проявить свою гражданскую позицию, единство. В единстве - наша сила! Я пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать за будущее России и будущее наших детей", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что проголосовать на президентских выборах - это долг каждого настоящего патриота, и выразил уверенность, что большинство туляков обязательно придут на выборы. По данным облизбиркома, в Тульской области на выборах президента работает 64 именных и тематических избирательных участка. В частности, это участки имени писателя Льва Толстого, конструктора Аркадия Шипунова, тематический участок, посвященный знаменитой белевской пастиле, участок "Всемирный фестиваль молодежи" открылся в этом году в ТулГУ к Всемирному фестивалю молодежи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тульская область, алексей дюмин, тула, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Тульская область, Алексей Дюмин, Тула, Политика
Тульский губернатор проголосовал на выборах президента России
Дюмин проголосовал на выборах президента РФ на тематическом участке "Россия"
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в пятницу проголосовал на выборах президента России на тематическом участке "Россия" в Туле.
По данным правительства Тульской области, губернатор проголосовал в пятницу в Центре образования №8 имени Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова. В центре организовано три тематических участка - "Россия", "Тула пряничная" и "Герои спорта". В облизбиркоме уточнили РИА Новости, что Алексей Дюмин голосовал на участке "Россия".
Процедура выборов президента Российской Федерации
"На разных исторических рубежах наша страна не раз переживала судьбоносные периоды. И сегодня мы живем именно в такое время. Сейчас как никогда важно не оставаться в стороне, всем вместе проявить свою гражданскую позицию, единство. В единстве - наша сила! Я пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать за будущее России и будущее наших детей", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что проголосовать на президентских выборах - это долг каждого настоящего патриота, и выразил уверенность, что большинство туляков обязательно придут на выборы.
По данным облизбиркома, в Тульской области
на выборах президента работает 64 именных и тематических избирательных участка. В частности, это участки имени писателя Льва Толстого, конструктора Аркадия Шипунова, тематический участок, посвященный знаменитой белевской пастиле, участок "Всемирный фестиваль молодежи" открылся в этом году в ТулГУ к Всемирному фестивалю молодежи.