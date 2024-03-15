https://ria.ru/20240315/vybory-1933243609.html

Курский губернатор проголосовал на выборах в приграничном районе

Курский губернатор проголосовал на выборах в приграничном районе - РИА Новости, 15.03.2024

Курский губернатор проголосовал на выборах в приграничном районе

Губернатор Курской области Роман Старовойт проголосовал на выборах президента в приграничном Глушковском районе, который неоднократно обстреливался Украиной. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:49

2024-03-15T14:49

2024-03-15T14:57

выборы президента россии — 2024

политика

глушковский район

роман старовойт

курская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916180492_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_fc80b89bed3bc23f72f891d06842d71f.jpg

ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт проголосовал на выборах президента в приграничном Глушковском районе, который неоднократно обстреливался Украиной."В ходе посещения приграничного Глушковского района отдал свой голос на выборах президента России. Это главное политическое событие, которое определит вектор развития страны на ближайшие шесть лет. От нас зависит, какой будет Россия и как будут развиваться все сферы общественной жизни", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.Губернатор добавил, что власти видят "попытки националистической Украины и ее кураторов" помешать проведению выборов в Курской области. Но он заверил, что "мы готовы ко всем вызовам".Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Посёлок Теткино Глушковского района, где проголосовал губернатор, подвергался ударам со стороны Украины три дня подряд, со вторника по четверг, сообщал Роман Старовойт.Минобороны РФ накануне сообщило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.

глушковский район

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, глушковский район, роман старовойт, курская область, россия