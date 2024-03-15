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Курский губернатор проголосовал на выборах в приграничном районе - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:49 15.03.2024 (обновлено: 14:57 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933243609.html
Курский губернатор проголосовал на выборах в приграничном районе
Курский губернатор проголосовал на выборах в приграничном районе - РИА Новости, 15.03.2024
Курский губернатор проголосовал на выборах в приграничном районе
Губернатор Курской области Роман Старовойт проголосовал на выборах президента в приграничном Глушковском районе, который неоднократно обстреливался Украиной. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:49
2024-03-15T14:57
выборы президента россии — 2024
политика
глушковский район
роман старовойт
курская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт проголосовал на выборах президента в приграничном Глушковском районе, который неоднократно обстреливался Украиной."В ходе посещения приграничного Глушковского района отдал свой голос на выборах президента России. Это главное политическое событие, которое определит вектор развития страны на ближайшие шесть лет. От нас зависит, какой будет Россия и как будут развиваться все сферы общественной жизни", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.Губернатор добавил, что власти видят "попытки националистической Украины и ее кураторов" помешать проведению выборов в Курской области. Но он заверил, что "мы готовы ко всем вызовам".Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Посёлок Теткино Глушковского района, где проголосовал губернатор, подвергался ударам со стороны Украины три дня подряд, со вторника по четверг, сообщал Роман Старовойт.Минобороны РФ накануне сообщило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
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политика, глушковский район, роман старовойт, курская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Глушковский район, Роман Старовойт, Курская область, Россия
Курский губернатор проголосовал на выборах в приграничном районе

Старовойт проголосовал на выборах президента в приграничном Глушковском районе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт проголосовал на выборах президента в приграничном Глушковском районе, который неоднократно обстреливался Украиной.
"В ходе посещения приграничного Глушковского района отдал свой голос на выборах президента России. Это главное политическое событие, которое определит вектор развития страны на ближайшие шесть лет. От нас зависит, какой будет Россия и как будут развиваться все сферы общественной жизни", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что власти видят "попытки националистической Украины и ее кураторов" помешать проведению выборов в Курской области. Но он заверил, что "мы готовы ко всем вызовам".
Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Посёлок Теткино Глушковского района, где проголосовал губернатор, подвергался ударам со стороны Украины три дня подряд, со вторника по четверг, сообщал Роман Старовойт.
Минобороны РФ накануне сообщило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаГлушковский районРоман СтаровойтКурская областьРоссия
 
 
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