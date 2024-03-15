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Герой России 101-летний ветеран из Сочи проголосовал на выборах президента
Герой России 101-летний ветеран из Сочи проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Герой России 101-летний ветеран из Сочи проголосовал на выборах президента
Почетный гражданин города Сочи, Герой России 101-летний Павел Сюткин проголосовал на выборах президента РФ на дому, сообщает администрация курорта. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:38
2024-03-15T14:38
2024-03-15T14:38
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СОЧИ, 15 мар — РИА Новости. Почетный гражданин города Сочи, Герой России 101-летний Павел Сюткин проголосовал на выборах президента РФ на дому, сообщает администрация курорта. Павел Павлович Сюткин родился 19 июня 1922 года. Он участвовал в Великой Отечественной войне, имеет звание полковника в отставке. В 2008 году ему было присвоено звание Герой Российской Федерации. Он остается последним по дате награждения ветераном Великой Отечественной войны, прижизненно удостоенным звания Героя. "Одним из первых в рамках выездного голосования свой голос за будущего президента РФ отдал Почетный гражданин города Сочи, Герой России Павел Павлович Сюткин", - говорится в сообщении. Уточняется, что члены участковой избирательной комиссии приехали к ветерану со переносной опломбированной урной для голосования, рассказали о правилах заполнения бюллетеня. Павел Павлович отметил, что, несмотря на слабое здоровье, не мог остаться в стороне от выборов руководителя государства, поэтому обратился в избирком с просьбой внести его в списки голосующих на дому. "Сегодня важный день для моей Родины, которую я защищал на Великой Отечественной войне и которой был предан всю жизнь. Я не мог остаться в стороне. Выбираю будущее не столько для себя, сколько для нынешней молодежи. Она заслуживает хорошей спокойной жизни в своем Отечестве", - цитируются в сообщении слова Сюткина. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, сочи, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Сочи, Политика
Герой России 101-летний ветеран из Сочи проголосовал на выборах президента
Герой России 101-летний ветеран войны Павел Сюткин проголосовал в Сочи из дома
СОЧИ, 15 мар — РИА Новости. Почетный гражданин города Сочи, Герой России 101-летний Павел Сюткин проголосовал на выборах президента РФ на дому, сообщает администрация курорта.
Павел Павлович Сюткин родился 19 июня 1922 года. Он участвовал в Великой Отечественной войне, имеет звание полковника в отставке. В 2008 году ему было присвоено звание Герой Российской Федерации. Он остается последним по дате награждения ветераном Великой Отечественной войны, прижизненно удостоенным звания Героя.
В КЧР 102-летний ветеран войны проголосовал на выборах президента России
"Одним из первых в рамках выездного голосования свой голос за будущего президента РФ отдал Почетный гражданин города Сочи, Герой России Павел Павлович Сюткин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что члены участковой избирательной комиссии приехали к ветерану со переносной опломбированной урной для голосования, рассказали о правилах заполнения бюллетеня. Павел Павлович отметил, что, несмотря на слабое здоровье, не мог остаться в стороне от выборов руководителя государства, поэтому обратился в избирком с просьбой внести его в списки голосующих на дому.
"Сегодня важный день для моей Родины, которую я защищал на Великой Отечественной войне и которой был предан всю жизнь. Я не мог остаться в стороне. Выбираю будущее не столько для себя, сколько для нынешней молодежи. Она заслуживает хорошей спокойной жизни в своем Отечестве", - цитируются в сообщении слова Сюткина.
Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.