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Как проходят выборы президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:37 15.03.2024 (обновлено: 14:41 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933237111.html
Как проходят выборы президента
Как проходят выборы президента - РИА Новости, 15.03.2024
Как проходят выборы президента
Выборы президента проходят в России с 15 по 17 марта 2024 года.
2024-03-15T14:37
2024-03-15T14:41
видео
выборы президента россии — 2024
россия
выборы президента рф
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15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
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353
60
353
60
В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
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60
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видео, видео, россия, выборы президента рф
Видео, Выборы президента России — 2024, Россия, Выборы президента РФ
Как проходят выборы президента
Выборы президента проходят в России с 15 по 17 марта 2024 года.
2024-03-15T14:37
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Как проходят выборы президента

Читать ria.ru в
Выборы президента проходят в России с 15 по 17 марта 2024 года.
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
 
Выборы президента России — 2024ВидеоРоссияВыборы президента РФ
 
 
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