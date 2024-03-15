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Явка в ЕАО в первый день выборов президента составила 55,63 процента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:03 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933226467.html
Явка в ЕАО в первый день выборов президента составила 55,63 процента
Явка в ЕАО в первый день выборов президента составила 55,63 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка в ЕАО в первый день выборов президента составила 55,63 процента
Явка на выборах президента РФ в первый день голосования в Еврейской автономной области на 20.00 (13.00 мск) составила 55,63%, сообщает избирком автономии. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:03
2024-03-15T14:03
выборы президента россии — 2024
еврейская автономная область
россия
политика
выборы президента рф
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в первый день голосования в Еврейской автономной области на 20.00 (13.00 мск) составила 55,63%, сообщает избирком автономии. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "По состоянию на 20.00 часов на выборах президента России проголосовало 65 231 человек (55,63%) избирателей ЕАО", - говорится в сообщении избиркома. Явка в ЕАО в 2018 году, когда голосование на президентских выборах проводилось один день, составила 60,25% при общем количестве избирателей 128 844. Численность избирателей на 1 января в ЕАО составляет 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка - в инфекционной и областной больницах.
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еврейская автономная область, россия, политика, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Еврейская автономная область, Россия, Политика, Выборы президента РФ
Явка в ЕАО в первый день выборов президента составила 55,63 процента

Явка в ЕАО в первый день выборов президента РФ составила 55,63 процента

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Женщина голосует на выборах президента России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в первый день голосования в Еврейской автономной области на 20.00 (13.00 мск) составила 55,63%, сообщает избирком автономии.
В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
"По состоянию на 20.00 часов на выборах президента России проголосовало 65 231 человек (55,63%) избирателей ЕАО", - говорится в сообщении избиркома.
Явка в ЕАО в 2018 году, когда голосование на президентских выборах проводилось один день, составила 60,25% при общем количестве избирателей 128 844.
Численность избирателей на 1 января в ЕАО составляет 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка - в инфекционной и областной больницах.
 
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