https://ria.ru/20240315/vybory-1933226467.html
Явка в ЕАО в первый день выборов президента составила 55,63 процента
Явка в ЕАО в первый день выборов президента составила 55,63 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка в ЕАО в первый день выборов президента составила 55,63 процента
Явка на выборах президента РФ в первый день голосования в Еврейской автономной области на 20.00 (13.00 мск) составила 55,63%, сообщает избирком автономии. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:03
2024-03-15T14:03
2024-03-15T14:03
выборы президента россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в первый день голосования в Еврейской автономной области на 20.00 (13.00 мск) составила 55,63%, сообщает избирком автономии. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "По состоянию на 20.00 часов на выборах президента России проголосовало 65 231 человек (55,63%) избирателей ЕАО", - говорится в сообщении избиркома. Явка в ЕАО в 2018 году, когда голосование на президентских выборах проводилось один день, составила 60,25% при общем количестве избирателей 128 844. Численность избирателей на 1 января в ЕАО составляет 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка - в инфекционной и областной больницах.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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Выборы президента России — 2024, Еврейская автономная область, Россия, Политика, Выборы президента РФ
Явка в ЕАО в первый день выборов президента составила 55,63 процента
Явка в ЕАО в первый день выборов президента РФ составила 55,63 процента