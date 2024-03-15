https://ria.ru/20240315/vybory-1933203453.html
Губернатор Самарской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Самарской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Самарской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с мамой проголосовал на выборах президента России в своей родной школе №132 в Ленинском районе Самары,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:14
2024-03-15T13:14
2024-03-15T13:20
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САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с мамой проголосовал на выборах президента России в своей родной школе №132 в Ленинском районе Самары, передает корреспондент РИА Новости. "Я очень рад тому, что атмосфера праздничная на участках. Я не на одном участке побывал, сюда приехал проголосовать в родную школу. Заезжал на другие, везде атмосфера в общем праздничная, приподнятое настроение. Высокая явка, высокая активность меня очень радует", - сказал Азаров. В Самарской области работают 1767 избирательных участков, включая 16 временных - в больницах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Курумоч", при этом 418 участков оборудованы КОИБ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, самарская область, дмитрий азаров
Специальная военная операция на Украине, Политика, Самарская область, Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Самарской области Азаров проголосовал на выборах президента РФ
САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с мамой проголосовал на выборах президента России в своей родной школе №132 в Ленинском районе Самары, передает корреспондент РИА Новости.
"Я очень рад тому, что атмосфера праздничная на участках. Я не на одном участке побывал, сюда приехал проголосовать в родную школу. Заезжал на другие, везде атмосфера в общем праздничная, приподнятое настроение. Высокая явка, высокая активность меня очень радует", - сказал Азаров.
Процедура выборов президента Российской Федерации
В Самарской области работают 1767 избирательных участков, включая 16 временных - в больницах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Курумоч", при этом 418 участков оборудованы КОИБ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.