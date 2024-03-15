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Губернатор Самарской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 15.03.2024 (обновлено: 13:20 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933203453.html
Губернатор Самарской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Самарской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Самарской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с мамой проголосовал на выборах президента России в своей родной школе №132 в Ленинском районе Самары,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:14
2024-03-15T13:20
специальная военная операция на украине
политика
самарская область
дмитрий азаров
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САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с мамой проголосовал на выборах президента России в своей родной школе №132 в Ленинском районе Самары, передает корреспондент РИА Новости. "Я очень рад тому, что атмосфера праздничная на участках. Я не на одном участке побывал, сюда приехал проголосовать в родную школу. Заезжал на другие, везде атмосфера в общем праздничная, приподнятое настроение. Высокая явка, высокая активность меня очень радует", - сказал Азаров. В Самарской области работают 1767 избирательных участков, включая 16 временных - в больницах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Курумоч", при этом 418 участков оборудованы КОИБ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, самарская область, дмитрий азаров
Специальная военная операция на Украине, Политика, Самарская область, Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Самарской области Азаров проголосовал на выборах президента РФ

© Самарская область/ВКонтактеГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента России
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента России
© Самарская область/ВКонтакте
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента России
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с мамой проголосовал на выборах президента России в своей родной школе №132 в Ленинском районе Самары, передает корреспондент РИА Новости.
"Я очень рад тому, что атмосфера праздничная на участках. Я не на одном участке побывал, сюда приехал проголосовать в родную школу. Заезжал на другие, везде атмосфера в общем праздничная, приподнятое настроение. Высокая явка, высокая активность меня очень радует", - сказал Азаров.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
В Самарской области работают 1767 избирательных участков, включая 16 временных - в больницах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Курумоч", при этом 418 участков оборудованы КОИБ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСамарская областьДмитрий Азаров
 
 
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