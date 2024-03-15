https://ria.ru/20240315/vybory-1933203453.html

Губернатор Самарской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Самарской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Самарской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с мамой проголосовал на выборах президента России в своей родной школе №132 в Ленинском районе Самары,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:14

2024-03-15T13:14

2024-03-15T13:20

специальная военная операция на украине

политика

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с мамой проголосовал на выборах президента России в своей родной школе №132 в Ленинском районе Самары, передает корреспондент РИА Новости. "Я очень рад тому, что атмосфера праздничная на участках. Я не на одном участке побывал, сюда приехал проголосовать в родную школу. Заезжал на другие, везде атмосфера в общем праздничная, приподнятое настроение. Высокая явка, высокая активность меня очень радует", - сказал Азаров. В Самарской области работают 1767 избирательных участков, включая 16 временных - в больницах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Курумоч", при этом 418 участков оборудованы КОИБ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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политика, самарская область, дмитрий азаров