https://ria.ru/20240315/vybory-1933191231.html

Космонавты на МКС проголосовали на выборах президента России

Космонавты на МКС проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Космонавты на МКС проголосовали на выборах президента России

Трое российских космонавтов на Международной космической станции дистанционно проголосовали на выборах президента РФ, их доверенным лицом был мэр подмосковного... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:16

2024-03-15T13:16

2024-03-15T13:16

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Трое российских космонавтов на Международной космической станции дистанционно проголосовали на выборах президента РФ, их доверенным лицом был мэр подмосковного Королёва, сообщил "Роскосмос". "Участники 70-й длительной экспедиции космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин проголосовали в первый день выборов президента Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что своим доверенным лицом на Земле космонавты выбрали мэра Королёва Игоря Трифонова. Глава наукограда вышел на связь с космонавтами по защищенному каналу из градообразующего предприятия - Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, олег кононенко, николай чуб, александр гребенкин, роскосмос, космос