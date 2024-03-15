https://ria.ru/20240315/vybory-1933181046.html

В Москве на 12:00 выдали более полутора миллионов бюллетеней

В Москве на 12:00 выдали более полутора миллионов бюллетеней - РИА Новости, 15.03.2024

В Москве на 12:00 выдали более полутора миллионов бюллетеней

Всего на 12.00 в Москве выдано более 1,5 миллиона бюллетеней, большинство москвичей голосуют электронным способом, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:34

2024-03-15T12:34

2024-03-15T15:23

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Всего на 12.00 в Москве выдано более 1,5 миллиона бюллетеней, большинство москвичей голосуют электронным способом, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."На 12.00 всего выдано бюллетеней 1 миллион 536 тысяч 364 бюллетеня. Из них электронно проголосовали 1 миллион 323 тысячи 791 человек. С помощью бумажного бюллетеня 212 тысяч 665 избирателей", - сказала Кириллова.По ее словам, первая оценка говорит о том, что в первую очередь москвичи выбирают электронный способ голосования. Она напомнила москвичам, что если система ДЭГ будет работать в режиме электронной очереди, то нужно просто немного подождать и вернуться к голосованию позже."Еще раз подчеркиваю, все механизмы работают уверенно, стабильно... Мы отмечаем высокую активность избирателей, надеемся, что так же будет и дальше", - добавила Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, мосгоризбирком, цик рф