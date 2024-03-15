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В Москве на 12:00 выдали более полутора миллионов бюллетеней - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:34 15.03.2024 (обновлено: 15:23 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933181046.html
В Москве на 12:00 выдали более полутора миллионов бюллетеней
В Москве на 12:00 выдали более полутора миллионов бюллетеней - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве на 12:00 выдали более полутора миллионов бюллетеней
Всего на 12.00 в Москве выдано более 1,5 миллиона бюллетеней, большинство москвичей голосуют электронным способом, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:34
2024-03-15T15:23
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Всего на 12.00 в Москве выдано более 1,5 миллиона бюллетеней, большинство москвичей голосуют электронным способом, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."На 12.00 всего выдано бюллетеней 1 миллион 536 тысяч 364 бюллетеня. Из них электронно проголосовали 1 миллион 323 тысячи 791 человек. С помощью бумажного бюллетеня 212 тысяч 665 избирателей", - сказала Кириллова.По ее словам, первая оценка говорит о том, что в первую очередь москвичи выбирают электронный способ голосования. Она напомнила москвичам, что если система ДЭГ будет работать в режиме электронной очереди, то нужно просто немного подождать и вернуться к голосованию позже."Еще раз подчеркиваю, все механизмы работают уверенно, стабильно... Мы отмечаем высокую активность избирателей, надеемся, что так же будет и дальше", - добавила Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, мосгоризбирком, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Мосгоризбирком, ЦИК РФ
В Москве на 12:00 выдали более полутора миллионов бюллетеней

Мосгоризбирком: всего на 12:00 в Москве выдали 1,536 млн бюллетеней

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Всего на 12.00 в Москве выдано более 1,5 миллиона бюллетеней, большинство москвичей голосуют электронным способом, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"На 12.00 всего выдано бюллетеней 1 миллион 536 тысяч 364 бюллетеня. Из них электронно проголосовали 1 миллион 323 тысячи 791 человек. С помощью бумажного бюллетеня 212 тысяч 665 избирателей", - сказала Кириллова.
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Вчера, 02:00
По ее словам, первая оценка говорит о том, что в первую очередь москвичи выбирают электронный способ голосования. Она напомнила москвичам, что если система ДЭГ будет работать в режиме электронной очереди, то нужно просто немного подождать и вернуться к голосованию позже.
"Еще раз подчеркиваю, все механизмы работают уверенно, стабильно... Мы отмечаем высокую активность избирателей, надеемся, что так же будет и дальше", - добавила Кириллова.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваМосгоризбиркомЦИК РФ
 
 
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