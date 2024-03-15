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В Бурятии явка на 15:00 первого дня выборов превысила 27 процентов
В Бурятии явка на 15:00 первого дня выборов превысила 27 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
В Бурятии явка на 15:00 первого дня выборов превысила 27 процентов
Явка в первый день трёхдневного голосования на выборах президента РФ в Бурятии по состоянию на 15.00 (10.00 мск) составила 27,1%, сообщил председатель... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:13
2024-03-15T12:13
2024-03-15T12:13
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УЛАН-УДЭ, 15 мар – РИА Новости. Явка в первый день трёхдневного голосования на выборах президента РФ в Бурятии по состоянию на 15.00 (10.00 мск) составила 27,1%, сообщил председатель регионального избиркома Александр Акчурин. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "Голосование продолжается. На 15.00 (10.00 мск) мы уже имеем результаты по первой явке избирателей. Всего проголосовало 182 565 человек. Это составляет 27,1% от общего числа избирателей", - отметил Акчурин. По его словам, среди районов наибольшей явкой отличаются Окинский - более 64%, Закаменский - 53%, Баунтовский - 41,63 %, в городе Улан-Удэ проголосовало около 25% избирателей. Акчурин подчеркнул, что сравнивать явку с выборами в 2018 году, когда на 15.00 по местному времени проголосовало 56,86% избирателей, не совсем корректно, так как тогда выборы проходили одним днём. Он напомнил, что многие собираются голосовать вечером в пятницу после работы, или в выходные дни, в субботу и воскресенье. В Бурятии, по данным региональной избирательной комиссии, в 08.00 (03.00 мск) открылись более 800 избирательных участков, которые будут работать до 20.00 (15.00 мск). На 1 января 2024 года численность избирателей в республике составляет почти 700 тысяч человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, россия, улан-удэ, республика бурятия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Выборы президента РФ
В Бурятии явка на 15:00 первого дня выборов превысила 27 процентов
Явка на 15:00 первого дня выборов президента РФ в Бурятии составила 27,1%
УЛАН-УДЭ, 15 мар – РИА Новости. Явка в первый день трёхдневного голосования на выборах президента РФ в Бурятии по состоянию на 15.00 (10.00 мск) составила 27,1%, сообщил председатель регионального избиркома Александр Акчурин.
В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней.
Процедура выборов президента Российской Федерации
"Голосование продолжается. На 15.00 (10.00 мск) мы уже имеем результаты по первой явке избирателей. Всего проголосовало 182 565 человек. Это составляет 27,1% от общего числа избирателей", - отметил Акчурин.
По его словам, среди районов наибольшей явкой отличаются Окинский - более 64%, Закаменский - 53%, Баунтовский - 41,63 %, в городе Улан-Удэ
проголосовало около 25% избирателей.
Акчурин подчеркнул, что сравнивать явку с выборами в 2018 году, когда на 15.00 по местному времени проголосовало 56,86% избирателей, не совсем корректно, так как тогда выборы проходили одним днём. Он напомнил, что многие собираются голосовать вечером в пятницу после работы, или в выходные дни, в субботу и воскресенье.
В Бурятии, по данным региональной избирательной комиссии, в 08.00 (03.00 мск) открылись более 800 избирательных участков, которые будут работать до 20.00 (15.00 мск). На 1 января 2024 года численность избирателей в республике составляет почти 700 тысяч человек.