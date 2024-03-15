https://ria.ru/20240315/vybory-1933174684.html

В Бурятии явка на 15:00 первого дня выборов превысила 27 процентов

В Бурятии явка на 15:00 первого дня выборов превысила 27 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

В Бурятии явка на 15:00 первого дня выборов превысила 27 процентов

Явка в первый день трёхдневного голосования на выборах президента РФ в Бурятии по состоянию на 15.00 (10.00 мск) составила 27,1%, сообщил председатель... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:13

2024-03-15T12:13

2024-03-15T12:13

выборы президента россии — 2024

политика

россия

улан-удэ

республика бурятия

выборы президента рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933145136_0:132:3172:1916_1920x0_80_0_0_2b30605d473e950beb8ba8b5292896e3.jpg

УЛАН-УДЭ, 15 мар – РИА Новости. Явка в первый день трёхдневного голосования на выборах президента РФ в Бурятии по состоянию на 15.00 (10.00 мск) составила 27,1%, сообщил председатель регионального избиркома Александр Акчурин. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "Голосование продолжается. На 15.00 (10.00 мск) мы уже имеем результаты по первой явке избирателей. Всего проголосовало 182 565 человек. Это составляет 27,1% от общего числа избирателей", - отметил Акчурин. По его словам, среди районов наибольшей явкой отличаются Окинский - более 64%, Закаменский - 53%, Баунтовский - 41,63 %, в городе Улан-Удэ проголосовало около 25% избирателей. Акчурин подчеркнул, что сравнивать явку с выборами в 2018 году, когда на 15.00 по местному времени проголосовало 56,86% избирателей, не совсем корректно, так как тогда выборы проходили одним днём. Он напомнил, что многие собираются голосовать вечером в пятницу после работы, или в выходные дни, в субботу и воскресенье. В Бурятии, по данным региональной избирательной комиссии, в 08.00 (03.00 мск) открылись более 800 избирательных участков, которые будут работать до 20.00 (15.00 мск). На 1 января 2024 года численность избирателей в республике составляет почти 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

россия

улан-удэ

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, улан-удэ, республика бурятия, выборы президента рф