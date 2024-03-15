https://ria.ru/20240315/vybory-1933171187.html
В Авдеевке началось голосование на выборах президента России
В Авдеевке началось голосование на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
В Авдеевке началось голосование на выборах президента России
В освобожденной Авдеевке приступила к работе специальная избирательная комиссия, жители города смогут проголосовать на выборах президента России, сообщил глава... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:56
2024-03-15T11:56
2024-03-15T11:56
выборы президента россии — 2024
авдеевка
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В освобожденной Авдеевке приступила к работе специальная избирательная комиссия, жители города смогут проголосовать на выборах президента России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Уже создана и приступила к работе специальная участковая избирательная комиссия для жителей Авдеевки, члены комиссия работают не просто в условиях, приближенных к боевым, а в самых что ни на есть боевых. Они осознают необходимость своей работы, ее чрезвычайную важность", - сказал Пушилин в ходе прямого включения из региона в ЦИК РФ. По его словам, жители Авдеевки ждали такую возможность - проголосовать на выборах президента России.
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, политика
Выборы президента России — 2024, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Политика
В Авдеевке началось голосование на выборах президента России
Пушилин: в освобожденной Авдеевке началось голосование на выборах президента РФ
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В освобожденной Авдеевке приступила к работе специальная избирательная комиссия, жители города смогут проголосовать на выборах президента России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Уже создана и приступила к работе специальная участковая избирательная комиссия для жителей Авдеевки, члены комиссия работают не просто в условиях, приближенных к боевым, а в самых что ни на есть боевых. Они осознают необходимость своей работы, ее чрезвычайную важность", - сказал Пушилин в ходе прямого включения из региона в ЦИК РФ.
По его словам, жители Авдеевки ждали такую возможность - проголосовать на выборах президента России.
Процедура выборов президента Российской Федерации