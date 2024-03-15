https://ria.ru/20240315/vybory-1933171187.html

В Авдеевке началось голосование на выборах президента России

В Авдеевке началось голосование на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

В Авдеевке началось голосование на выборах президента России

В освобожденной Авдеевке приступила к работе специальная избирательная комиссия, жители города смогут проголосовать на выборах президента России, сообщил глава... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:56

2024-03-15T11:56

2024-03-15T11:56

выборы президента россии — 2024

авдеевка

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

политика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В освобожденной Авдеевке приступила к работе специальная избирательная комиссия, жители города смогут проголосовать на выборах президента России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Уже создана и приступила к работе специальная участковая избирательная комиссия для жителей Авдеевки, члены комиссия работают не просто в условиях, приближенных к боевым, а в самых что ни на есть боевых. Они осознают необходимость своей работы, ее чрезвычайную важность", - сказал Пушилин в ходе прямого включения из региона в ЦИК РФ. По его словам, жители Авдеевки ждали такую возможность - проголосовать на выборах президента России.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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авдеевка, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, политика