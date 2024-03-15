Рейтинг@Mail.ru
Глава Коми проголосовал на президентских выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:55 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933168257.html
Глава Коми проголосовал на президентских выборах
Глава Коми проголосовал на президентских выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Коми проголосовал на президентских выборах
Глава республики Коми Владимир Уйба в пятницу принял участие в голосовании на выборах президента РФ, следует из сообщения в его Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:55
2024-03-15T11:55
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир уйба
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933168859_0:0:2510:1412_1920x0_80_0_0_2eb98ef21e216a65bfdb31bf149d9d63.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Глава республики Коми Владимир Уйба в пятницу принял участие в голосовании на выборах президента РФ, следует из сообщения в его Telegram-канале. "От нашего выбора сегодня зависит то, в какой стране мы будем жить завтра, каким будет наше будущее и будущее наших детей. Никто не сделает этот выбор за нас. Я свой выбор сделал. Проголосуйте и вы. Приходите на выборы!", – написал Уйба. Глава Коми опубликовал видео своего участия в голосовании. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933168859_627:0:2510:1412_1920x0_80_0_0_8276bb3dcad01741a9109921de59579a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир уйба, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Уйба, Выборы президента РФ
Глава Коми проголосовал на президентских выборах

Владимир Уйба опубликовал видео своего голосования на выборах президента России

© Владимир Уйба/TelegramГлава республики Коми Владимир Уйба принял участие в голосовании на выборах президента РФ
Глава республики Коми Владимир Уйба принял участие в голосовании на выборах президента РФ
© Владимир Уйба/Telegram
Глава республики Коми Владимир Уйба принял участие в голосовании на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Глава республики Коми Владимир Уйба в пятницу принял участие в голосовании на выборах президента РФ, следует из сообщения в его Telegram-канале.
"От нашего выбора сегодня зависит то, в какой стране мы будем жить завтра, каким будет наше будущее и будущее наших детей. Никто не сделает этот выбор за нас. Я свой выбор сделал. Проголосуйте и вы. Приходите на выборы!", – написал Уйба.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Глава Коми опубликовал видео своего участия в голосовании.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир УйбаВыборы президента РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала