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Глава Коми проголосовал на президентских выборах
Глава Коми проголосовал на президентских выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Коми проголосовал на президентских выборах
Глава республики Коми Владимир Уйба в пятницу принял участие в голосовании на выборах президента РФ, следует из сообщения в его Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:55
2024-03-15T11:55
2024-03-15T11:55
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир уйба
выборы президента рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Глава республики Коми Владимир Уйба в пятницу принял участие в голосовании на выборах президента РФ, следует из сообщения в его Telegram-канале. "От нашего выбора сегодня зависит то, в какой стране мы будем жить завтра, каким будет наше будущее и будущее наших детей. Никто не сделает этот выбор за нас. Я свой выбор сделал. Проголосуйте и вы. Приходите на выборы!", – написал Уйба. Глава Коми опубликовал видео своего участия в голосовании. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир уйба, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Уйба, Выборы президента РФ
Глава Коми проголосовал на президентских выборах
Владимир Уйба опубликовал видео своего голосования на выборах президента России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости.
Глава республики Коми Владимир Уйба в пятницу принял участие в голосовании на выборах президента РФ, следует из сообщения в его Telegram-канале
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"От нашего выбора сегодня зависит то, в какой стране мы будем жить завтра, каким будет наше будущее и будущее наших детей. Никто не сделает этот выбор за нас. Я свой выбор сделал. Проголосуйте и вы. Приходите на выборы!", – написал Уйба.
Процедура выборов президента Российской Федерации
Глава Коми опубликовал видео своего участия в голосовании.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.