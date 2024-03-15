https://ria.ru/20240315/vybory-1933168257.html

Глава Коми проголосовал на президентских выборах

Глава Коми проголосовал на президентских выборах - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Коми проголосовал на президентских выборах

Глава республики Коми Владимир Уйба в пятницу принял участие в голосовании на выборах президента РФ, следует из сообщения в его Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:55

2024-03-15T11:55

2024-03-15T11:55

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир уйба

выборы президента рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Глава республики Коми Владимир Уйба в пятницу принял участие в голосовании на выборах президента РФ, следует из сообщения в его Telegram-канале. "От нашего выбора сегодня зависит то, в какой стране мы будем жить завтра, каким будет наше будущее и будущее наших детей. Никто не сделает этот выбор за нас. Я свой выбор сделал. Проголосуйте и вы. Приходите на выборы!", – написал Уйба. Глава Коми опубликовал видео своего участия в голосовании. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир уйба, выборы президента рф