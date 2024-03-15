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Глава Ингушетии проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:33 15.03.2024 (обновлено: 11:48 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933164151.html
Глава Ингушетии проголосовал на выборах президента России
Глава Ингушетии проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Ингушетии проголосовал на выборах президента России
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил в Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента России в первый день голосования на участке в своем... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:33
2024-03-15T11:48
выборы президента россии — 2024
политика
россия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил в Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента России в первый день голосования на участке в своем родном городе Сунжа. "С утра проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Считаю, что это сейчас самое важное дело, которое мы можем сделать для своей страны - прийти и проголосовать за одного из кандидатов. Всегда голосую на избирательном участке в Сунже. Здесь я родился и вырос, здесь живет моя мама и многочисленная родня. Было приятно видеть, что на участок с раннего утра прибывают избиратели", - написал Калиматов. Он отметил, что дни голосования особенно важны для России и республики, и призвал всех прийти на выборы и проголосовать. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 142 избирательных участках.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, россия, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
Глава Ингушетии проголосовал на выборах президента России

Калиматов проголосовал в ингушском городе Сунжа на выборах президента России

© Махмуд-Али Калиматов/TelegramГлава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов проголосовал на выборах президента России
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов проголосовал на выборах президента России
© Махмуд-Али Калиматов/Telegram
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов проголосовал на выборах президента России
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил в Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента России в первый день голосования на участке в своем родном городе Сунжа.
"С утра проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Считаю, что это сейчас самое важное дело, которое мы можем сделать для своей страны - прийти и проголосовать за одного из кандидатов. Всегда голосую на избирательном участке в Сунже. Здесь я родился и вырос, здесь живет моя мама и многочисленная родня. Было приятно видеть, что на участок с раннего утра прибывают избиратели", - написал Калиматов.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Он отметил, что дни голосования особенно важны для России и республики, и призвал всех прийти на выборы и проголосовать.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 142 избирательных участках.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
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