https://ria.ru/20240315/vybory-1933164151.html

Глава Ингушетии проголосовал на выборах президента России

Глава Ингушетии проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Ингушетии проголосовал на выборах президента России

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил в Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента России в первый день голосования на участке в своем... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:33

2024-03-15T11:33

2024-03-15T11:48

выборы президента россии — 2024

политика

россия

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил в Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента России в первый день голосования на участке в своем родном городе Сунжа. "С утра проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Считаю, что это сейчас самое важное дело, которое мы можем сделать для своей страны - прийти и проголосовать за одного из кандидатов. Всегда голосую на избирательном участке в Сунже. Здесь я родился и вырос, здесь живет моя мама и многочисленная родня. Было приятно видеть, что на участок с раннего утра прибывают избиратели", - написал Калиматов. Он отметил, что дни голосования особенно важны для России и республики, и призвал всех прийти на выборы и проголосовать. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 142 избирательных участках.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

россия

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, махмуд-али калиматов, республика ингушетия