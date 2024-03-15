Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента
Жители Мариуполя в ДНР активно голосуют на выборах президента России
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №733 памяти Героя России Александра Боброва в Мариуполе
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №733 памяти Героя России Александра Боброва в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 15 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента РФ, обстановка в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
"Мы провели пять дней досрочного голосования - оно было организовано в новых регионах в целях безопасности. Жители Мариуполя голосовали очень активно, многие были рады воспользоваться возможностью голосовать у себя во дворе, благодарили нас. Но мы и сегодня ожидаем высокой явки", - рассказала РИА Новости зампредседателя участковой комиссии 704 Лилия Кривяк.
По ее словам, обстановка в городе спокойная, порядок обеспечивают сотрудники Росгвардии и ОМОН. Избиратели рассказали РИА Новости, что голосуют без опаски. "Мы впервые принимаем участие в выборах президента России. Это большое событие. Конечно, мы хотим мира и чтобы наш город становился лучше", - заявила РИА Новости избирательница, пришедшая на участок в школе номер 7. "В городе многое делается, строятся новые дома, восстанавливаются мосты. Мы хотим, чтобы это продолжалось", - поддержала ее соседка.