https://ria.ru/20240315/vybory-1933161865.html

Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента

Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента

Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента РФ, обстановка в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:24

2024-03-15T11:24

2024-03-15T11:24

выборы президента россии — 2024

мариуполь

россия

политика

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 15 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента РФ, обстановка в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "Мы провели пять дней досрочного голосования - оно было организовано в новых регионах в целях безопасности. Жители Мариуполя голосовали очень активно, многие были рады воспользоваться возможностью голосовать у себя во дворе, благодарили нас. Но мы и сегодня ожидаем высокой явки", - рассказала РИА Новости зампредседателя участковой комиссии 704 Лилия Кривяк. По ее словам, обстановка в городе спокойная, порядок обеспечивают сотрудники Росгвардии и ОМОН. Избиратели рассказали РИА Новости, что голосуют без опаски. "Мы впервые принимаем участие в выборах президента России. Это большое событие. Конечно, мы хотим мира и чтобы наш город становился лучше", - заявила РИА Новости избирательница, пришедшая на участок в школе номер 7. "В городе многое делается, строятся новые дома, восстанавливаются мосты. Мы хотим, чтобы это продолжалось", - поддержала ее соседка.

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мариуполь, россия, политика