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Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:24 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933161865.html
Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента
Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента
Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента РФ, обстановка в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:24
2024-03-15T11:24
выборы президента россии — 2024
мариуполь
россия
политика
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 15 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента РФ, обстановка в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "Мы провели пять дней досрочного голосования - оно было организовано в новых регионах в целях безопасности. Жители Мариуполя голосовали очень активно, многие были рады воспользоваться возможностью голосовать у себя во дворе, благодарили нас. Но мы и сегодня ожидаем высокой явки", - рассказала РИА Новости зампредседателя участковой комиссии 704 Лилия Кривяк. По ее словам, обстановка в городе спокойная, порядок обеспечивают сотрудники Росгвардии и ОМОН. Избиратели рассказали РИА Новости, что голосуют без опаски. "Мы впервые принимаем участие в выборах президента России. Это большое событие. Конечно, мы хотим мира и чтобы наш город становился лучше", - заявила РИА Новости избирательница, пришедшая на участок в школе номер 7. "В городе многое делается, строятся новые дома, восстанавливаются мосты. Мы хотим, чтобы это продолжалось", - поддержала ее соседка.
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мариуполь, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Мариуполь, Россия, Политика
Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента

Жители Мариуполя в ДНР активно голосуют на выборах президента России

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №733 памяти Героя России Александра Боброва в Мариуполе
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №733 памяти Героя России Александра Боброва в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №733 памяти Героя России Александра Боброва в Мариуполе
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 15 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента РФ, обстановка в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
"Мы провели пять дней досрочного голосования - оно было организовано в новых регионах в целях безопасности. Жители Мариуполя голосовали очень активно, многие были рады воспользоваться возможностью голосовать у себя во дворе, благодарили нас. Но мы и сегодня ожидаем высокой явки", - рассказала РИА Новости зампредседателя участковой комиссии 704 Лилия Кривяк.
По ее словам, обстановка в городе спокойная, порядок обеспечивают сотрудники Росгвардии и ОМОН. Избиратели рассказали РИА Новости, что голосуют без опаски. "Мы впервые принимаем участие в выборах президента России. Это большое событие. Конечно, мы хотим мира и чтобы наш город становился лучше", - заявила РИА Новости избирательница, пришедшая на участок в школе номер 7. "В городе многое делается, строятся новые дома, восстанавливаются мосты. Мы хотим, чтобы это продолжалось", - поддержала ее соседка.
 
Выборы президента России — 2024МариупольРоссияПолитика
 
 
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