https://ria.ru/20240315/vybory-1933150208.html

Губернатор Белгородской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Белгородской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Белгородской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на выборах президента РФ утром в пятницу на избирательном участке в Белгороде, передает... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:57

2024-03-15T10:57

2024-03-15T11:32

выборы президента россии — 2024

политика

белгородская область

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на выборах президента РФ утром в пятницу на избирательном участке в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости. Глава региона на избирательный участок в центре Белгорода пришел с супругой. После того как он опустил бюллетень в урну, Гладков пообщался с наблюдателями, журналистами и сфотографировался с членами участковой избирательной комиссии. "Вот это ощущение, с одной стороны, большого события. Это мирового уровня (событие – ред.), потому что мы великая страна. Мы выбираем президента, который определит будущее развития нашей страны. С другой стороны, конечно, сложные условия. Мы с вами в мирной и в военной повестке живем. Поэтому очень хочется, чтобы наши выборы прошли организованно", - сказал Гладков журналистам. Губернатор добавил, что враг стремится посеять панику. "Испортить жизнь, то есть навредить, убить, ранить, разрушить наши дома, но самое главное - испугать. Поэтому <…> сейчас, за последние 3-4 дня - такого объема лживой информации у нас еще за 2,5 года не было", - подчеркнул он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, белгородская область, вячеслав гладков, россия