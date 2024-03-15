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Губернатор Волгоградской области проголосовал на выборах
Губернатор Волгоградской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Волгоградской области проголосовал на выборах
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проголосовал на выборах президента России, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:34
2024-03-15T10:34
2024-03-15T11:00
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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проголосовал на выборах президента России, сообщает пресс-служба администрации региона. "Андрей Бочаров проголосовал на выборах президента РФ. Губернатор стал одним из первых, реализовавших свое избирательное право", - сообщила администрация в своем Telegram-канале. В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков, в том числе 8 участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек. Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, волгоградская область, андрей бочаров, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Россия
Губернатор Волгоградской области проголосовал на выборах
Глава Волгоградской области Бочаров проголосовал на выборах президента России
ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проголосовал на выборах президента России, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Андрей Бочаров проголосовал на выборах президента РФ. Губернатор стал одним из первых, реализовавших свое избирательное право", - сообщила администрация в своем Telegram-канале.
Процедура выборов президента Российской Федерации
В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков, в том числе 8 участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек.
Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.