https://ria.ru/20240315/vybory-1933136355.html

Губернатор Волгоградской области проголосовал на выборах

Губернатор Волгоградской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Волгоградской области проголосовал на выборах

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проголосовал на выборах президента России, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:34

2024-03-15T10:34

2024-03-15T11:00

выборы президента россии — 2024

политика

волгоградская область

андрей бочаров

россия

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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проголосовал на выборах президента России, сообщает пресс-служба администрации региона. "Андрей Бочаров проголосовал на выборах президента РФ. Губернатор стал одним из первых, реализовавших свое избирательное право", - сообщила администрация в своем Telegram-канале. В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков, в том числе 8 участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек. Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, волгоградская область, андрей бочаров, россия