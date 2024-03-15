https://ria.ru/20240315/vybory-1933123812.html

Глава ЛНР проголосовал на выборах президента

Глава ЛНР проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Глава ЛНР проголосовал на выборах президента

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проголосовал на выборах президента РФ на одном из избирательных участков в регионе, передает корреспондент... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:53

2024-03-15T09:53

2024-03-15T12:10

выборы президента россии — 2024

политика

леонид пасечник

цик рф

луганская народная республика

выборы президента рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933169288_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22b00aeefad5413dc783f047f89591ba.jpg

ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проголосовал на выборах президента РФ на одном из избирательных участков в регионе, передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу поздравить всех жителей нашей республики, нашей страны с таким важным и знаменательный событием для всех нас. Мы впервые принимаем участие в таком знаковом, я бы сказал геополитическом мероприятии. Мы выбираем президента нашей великой страны. Человека, который в такой сложной ситуации продолжит управлять нашей страной" - сказал Пасечник после того, как опустил бюллетень в урну. Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава ЛНР Леонид Пасечник на одном из избирательных участков Глава ЛНР Леонид Пасечник проголосовал на выборах президента РФ на одном из избирательных участков в регионе 2024-03-15T09:53 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, леонид пасечник, цик рф, луганская народная республика, выборы президента рф