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Глава ЛНР проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:53 15.03.2024 (обновлено: 12:10 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933123812.html
Глава ЛНР проголосовал на выборах президента
Глава ЛНР проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Глава ЛНР проголосовал на выборах президента
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проголосовал на выборах президента РФ на одном из избирательных участков в регионе, передает корреспондент... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:53
2024-03-15T12:10
выборы президента россии — 2024
политика
леонид пасечник
цик рф
луганская народная республика
выборы президента рф
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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проголосовал на выборах президента РФ на одном из избирательных участков в регионе, передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу поздравить всех жителей нашей республики, нашей страны с таким важным и знаменательный событием для всех нас. Мы впервые принимаем участие в таком знаковом, я бы сказал геополитическом мероприятии. Мы выбираем президента нашей великой страны. Человека, который в такой сложной ситуации продолжит управлять нашей страной" - сказал Пасечник после того, как опустил бюллетень в урну. Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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353
60
353
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Глава ЛНР Леонид Пасечник на одном из избирательных участков
Глава ЛНР Леонид Пасечник проголосовал на выборах президента РФ на одном из избирательных участков в регионе
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политика, леонид пасечник, цик рф, луганская народная республика, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Леонид Пасечник, ЦИК РФ, Луганская Народная Республика, Выборы президента РФ
Глава ЛНР проголосовал на выборах президента

Пасечник проголосовал на выборах президента России на одном из участков в ЛНР

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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проголосовал на выборах президента РФ на одном из избирательных участков в регионе, передает корреспондент РИА Новости.
"Я хочу поздравить всех жителей нашей республики, нашей страны с таким важным и знаменательный событием для всех нас. Мы впервые принимаем участие в таком знаковом, я бы сказал геополитическом мероприятии. Мы выбираем президента нашей великой страны. Человека, который в такой сложной ситуации продолжит управлять нашей страной" - сказал Пасечник после того, как опустил бюллетень в урну.
Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЛеонид ПасечникЦИК РФЛуганская Народная РеспубликаВыборы президента РФ
 
 
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