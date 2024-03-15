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Наблюдатель из Кении рассказал о голосовании в Перми - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:35 15.03.2024 (обновлено: 11:21 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933119828.html
Наблюдатель из Кении рассказал о голосовании в Перми
Наблюдатель из Кении рассказал о голосовании в Перми - РИА Новости, 15.03.2024
Наблюдатель из Кении рассказал о голосовании в Перми
Выборы президента РФ проходят гладко, без происшествий, однако в Пермском крае очень холодно, рассказал РИА Новости международный наблюдатель из Кении Алекс... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:35
2024-03-15T11:21
выборы президента россии — 2024
политика
пермь
россия
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ПЕРМЬ, 15 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ проходят гладко, без происшествий, однако в Пермском крае очень холодно, рассказал РИА Новости международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна во время визита на один из избирательных участков краевого центра. "Я впервые в Перми. Здесь очень холодно. Тот момент выборов, который сейчас я застал, проходит гладко, без происшествий. До этого момента все прошло гладко. Я доволен тем процессом, который здесь происходит. Интересуюсь, как много людей придет для того, чтобы принять участие в избирательном процессе. Надеюсь, он пройдет равно и справедливо. Сейчас это так. Предоставить полный отчет и передать полные впечатления об избирательном процессе будет возможно спустя три дня", — рассказал международный наблюдатель Алекс Муигай Нджугуна. Он отметил, что посетит ряд избирательных участков. По словам председателя краевого избиркома Игоря Вагина, международных наблюдателей в Перми удивило, насколько технологичен процесс голосования, на каком уровне организована работа избирательных комиссий. С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента страны. Впервые голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Пермском крае в пятницу открылось 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Они проработают все три дня голосования с 08:00 до 20:00. На них будет задействовано около шести тысяч наблюдателей. По данным избиркома, в регионе зарегистрировано 1 971 044 избирателя (770 175 человек — в Перми).
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политика, пермь, россия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Пермь, Россия, Выборы президента РФ
Наблюдатель из Кении рассказал о голосовании в Перми

Наблюдатель Нджугуна: голосование в Перми проходит гладко, только очень холодно

© РИА НовостиМеждународный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна во время визита на один из избирательных участков в Перми
Международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна во время визита на один из избирательных участков в Перми
© РИА Новости
Международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна во время визита на один из избирательных участков в Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ проходят гладко, без происшествий, однако в Пермском крае очень холодно, рассказал РИА Новости международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна во время визита на один из избирательных участков краевого центра.
"Я впервые в Перми. Здесь очень холодно. Тот момент выборов, который сейчас я застал, проходит гладко, без происшествий. До этого момента все прошло гладко. Я доволен тем процессом, который здесь происходит. Интересуюсь, как много людей придет для того, чтобы принять участие в избирательном процессе. Надеюсь, он пройдет равно и справедливо. Сейчас это так. Предоставить полный отчет и передать полные впечатления об избирательном процессе будет возможно спустя три дня", — рассказал международный наблюдатель Алекс Муигай Нджугуна.
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Он отметил, что посетит ряд избирательных участков.
По словам председателя краевого избиркома Игоря Вагина, международных наблюдателей в Перми удивило, насколько технологичен процесс голосования, на каком уровне организована работа избирательных комиссий.
С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента страны. Впервые голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Пермском крае в пятницу открылось 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Они проработают все три дня голосования с 08:00 до 20:00. На них будет задействовано около шести тысяч наблюдателей. По данным избиркома, в регионе зарегистрировано 1 971 044 избирателя (770 175 человек — в Перми).
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаПермьРоссияВыборы президента РФ
 
 
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