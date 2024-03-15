https://ria.ru/20240315/vybory-1933117181.html

Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента

Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России на одном из избирательных... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:27

2024-03-15T09:27

2024-03-15T10:28

выборы президента россии — 2024

сергей шойгу

валерий герасимов

политика

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России на одном из избирательных участков в Южном военном округе - видео опубликовано военным министерством. "Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента Российской Федерации вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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Шойгу и Герасимов на избирательном участке Южного военного округа Шойгу и Герасимов на избирательном участке Южного военного округа 2024-03-15T09:27 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей шойгу, валерий герасимов, политика, россия