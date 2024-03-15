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Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:27 15.03.2024 (обновлено: 10:28 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933117181.html
Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента
Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России на одном из избирательных... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:27
2024-03-15T10:28
выборы президента россии — 2024
сергей шойгу
валерий герасимов
политика
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России на одном из избирательных участков в Южном военном округе - видео опубликовано военным министерством. "Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента Российской Федерации вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе", - говорится в релизе.
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Шойгу и Герасимов на избирательном участке Южного военного округа
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сергей шойгу, валерий герасимов, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Политика, Россия
Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента

Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента России

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России на одном из избирательных участков в Южном военном округе - видео опубликовано военным министерством.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента Российской Федерации вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе", - говорится в релизе.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
 
Выборы президента России — 2024Сергей ШойгуВалерий ГерасимовПолитикаРоссия
 
 
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