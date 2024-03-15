https://ria.ru/20240315/vybory-1933116566.html

В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование

В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование - РИА Новости, 15.03.2024

В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование

Выборы президента РФ стартовали в Севастополе, одной из первых на своем избирательном участке утром в пятницу проголосовала 90-летняя Вера Переверзева, передает РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:28

2024-03-15T09:28

2024-03-15T09:28

выборы президента россии — 2024

политика

севастополь

выборы президента рф

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Выборы президента РФ стартовали в Севастополе, одной из первых на своем избирательном участке утром в пятницу проголосовала 90-летняя Вера Переверзева, передает корреспондент РИА Новости. "У меня традиция голосовать в числе первых. И сегодня я пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать за сильного президента и великую Россию", - сказала она. Голосовала жительница Севастополя в Нахимовском районе, где находится участковая избирательная комиссия №159. Вере Васильевне Переверзевой 90 лет, она в числе первых пришла на избирательный участок. Так было и в 2018 году на выборах президента, а также в 2014 году, когда решалась судьба Крымского полуострова на референдуме, сообщила она РИА Новости.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, севастополь, выборы президента рф, республика крым