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В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование - РИА Новости, 15.03.2024
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09:28 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933116566.html
В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование
В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование - РИА Новости, 15.03.2024
В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование
Выборы президента РФ стартовали в Севастополе, одной из первых на своем избирательном участке утром в пятницу проголосовала 90-летняя Вера Переверзева, передает РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:28
2024-03-15T09:28
выборы президента россии — 2024
политика
севастополь
выборы президента рф
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Выборы президента РФ стартовали в Севастополе, одной из первых на своем избирательном участке утром в пятницу проголосовала 90-летняя Вера Переверзева, передает корреспондент РИА Новости. "У меня традиция голосовать в числе первых. И сегодня я пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать за сильного президента и великую Россию", - сказала она. Голосовала жительница Севастополя в Нахимовском районе, где находится участковая избирательная комиссия №159. Вере Васильевне Переверзевой 90 лет, она в числе первых пришла на избирательный участок. Так было и в 2018 году на выборах президента, а также в 2014 году, когда решалась судьба Крымского полуострова на референдуме, сообщила она РИА Новости.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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политика, севастополь, выборы президента рф, республика крым
Выборы президента России — 2024, Политика, Севастополь, Выборы президента РФ, Республика Крым
В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование

В Севастополе 90-летняя Вера Переверзева одной из первых отдала голос на выборах

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКабинка для голосования на избирательном участке
Кабинка для голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Кабинка для голосования на избирательном участке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Выборы президента РФ стартовали в Севастополе, одной из первых на своем избирательном участке утром в пятницу проголосовала 90-летняя Вера Переверзева, передает корреспондент РИА Новости.
«
"У меня традиция голосовать в числе первых. И сегодня я пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать за сильного президента и великую Россию", - сказала она.
Голосовала жительница Севастополя в Нахимовском районе, где находится участковая избирательная комиссия №159.
Вере Васильевне Переверзевой 90 лет, она в числе первых пришла на избирательный участок. Так было и в 2018 году на выборах президента, а также в 2014 году, когда решалась судьба Крымского полуострова на референдуме, сообщила она РИА Новости.
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