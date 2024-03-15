https://ria.ru/20240315/vybory-1933116566.html
В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование
В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование - РИА Новости, 15.03.2024
В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование
Выборы президента РФ стартовали в Севастополе, одной из первых на своем избирательном участке утром в пятницу проголосовала 90-летняя Вера Переверзева, передает РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:28
2024-03-15T09:28
2024-03-15T09:28
выборы президента россии — 2024
политика
севастополь
выборы президента рф
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/91/1563669126_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_89f30951da1adcf627b34dc9fc411930.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Выборы президента РФ стартовали в Севастополе, одной из первых на своем избирательном участке утром в пятницу проголосовала 90-летняя Вера Переверзева, передает корреспондент РИА Новости. "У меня традиция голосовать в числе первых. И сегодня я пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать за сильного президента и великую Россию", - сказала она. Голосовала жительница Севастополя в Нахимовском районе, где находится участковая избирательная комиссия №159. Вере Васильевне Переверзевой 90 лет, она в числе первых пришла на избирательный участок. Так было и в 2018 году на выборах президента, а также в 2014 году, когда решалась судьба Крымского полуострова на референдуме, сообщила она РИА Новости.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/91/1563669126_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_41505b172718fd9161c1c1897e8d1382.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, севастополь, выборы президента рф, республика крым
Выборы президента России — 2024, Политика, Севастополь, Выборы президента РФ, Республика Крым
В Севастополе 90-летняя жительница одной из первых пришла на голосование
В Севастополе 90-летняя Вера Переверзева одной из первых отдала голос на выборах
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Выборы президента РФ стартовали в Севастополе, одной из первых на своем избирательном участке утром в пятницу проголосовала 90-летняя Вера Переверзева, передает корреспондент РИА Новости.
«
"У меня традиция голосовать в числе первых. И сегодня я пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать за сильного президента и великую Россию", - сказала она.
Голосовала жительница Севастополя в Нахимовском районе, где находится участковая избирательная комиссия №159.
Вере Васильевне Переверзевой 90 лет, она в числе первых пришла на избирательный участок. Так было и в 2018 году на выборах президента, а также в 2014 году, когда решалась судьба Крымского полуострова на референдуме, сообщила она РИА Новости.
История президентских выборов в России