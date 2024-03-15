https://ria.ru/20240315/vybory-1933113214.html

Глава Чувашии проголосовал на выборах президента

Глава Чувашии проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Чувашии проголосовал на выборах президента

Глава Чувашии Олег Николаев проголосовал на выборах президента России и призвал других избирателей сделать вклад в будущее страны. Об этом он сообщил в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:13

2024-03-15T09:13

2024-03-15T09:15

выборы президента россии — 2024

политика

россия

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев проголосовал на выборах президента России и призвал других избирателей сделать вклад в будущее страны. Об этом он сообщил в Telegram-канале."Первым делом сегодня проголосовал на выборах президента России на участке, ближайшем к месту работы", - написал Николаев. Он отметил, что "выражая свою позицию на выборах, мы не только выбираем главу государства, прежде всего – мы делаем вклад в светлое и уверенное будущее нашей Родины, в общее дело Победы". Николаев призвал жителей республики "принять участие в одном из главных событий в стране, реализовать своё избирательное право и проголосовать за самого достойного кандидата". По данным облизбиркома, численность избирателей в Чувашии на 1 января 2024 года составляет 909 931 человек. Всего на территории Чувашии работают 1033 участковые избирательные комиссии, а также 2 - в местах временного пребывания избирателей. На выборах президента РФ в Чувашии также проводится дистанционное электронное голосование. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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политика, россия, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)