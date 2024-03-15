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Глава Чувашии проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:13 15.03.2024 (обновлено: 09:15 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933113214.html
Глава Чувашии проголосовал на выборах президента
Глава Чувашии проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Чувашии проголосовал на выборах президента
Глава Чувашии Олег Николаев проголосовал на выборах президента России и призвал других избирателей сделать вклад в будущее страны. Об этом он сообщил в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:13
2024-03-15T09:15
выборы президента россии — 2024
политика
россия
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев проголосовал на выборах президента России и призвал других избирателей сделать вклад в будущее страны. Об этом он сообщил в Telegram-канале."Первым делом сегодня проголосовал на выборах президента России на участке, ближайшем к месту работы", - написал Николаев. Он отметил, что "выражая свою позицию на выборах, мы не только выбираем главу государства, прежде всего – мы делаем вклад в светлое и уверенное будущее нашей Родины, в общее дело Победы". Николаев призвал жителей республики "принять участие в одном из главных событий в стране, реализовать своё избирательное право и проголосовать за самого достойного кандидата". По данным облизбиркома, численность избирателей в Чувашии на 1 января 2024 года составляет 909 931 человек. Всего на территории Чувашии работают 1033 участковые избирательные комиссии, а также 2 - в местах временного пребывания избирателей. На выборах президента РФ в Чувашии также проводится дистанционное электронное голосование. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия)
Глава Чувашии проголосовал на выборах президента

Глава Чувашии Николаев проголосовал на выборах президента России

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГлава Республики Чувашия Олег Николаев
Глава Республики Чувашия Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Глава Республики Чувашия Олег Николаев. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев проголосовал на выборах президента России и призвал других избирателей сделать вклад в будущее страны. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Первым делом сегодня проголосовал на выборах президента России на участке, ближайшем к месту работы", - написал Николаев.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Вчера, 02:00
Он отметил, что "выражая свою позицию на выборах, мы не только выбираем главу государства, прежде всего – мы делаем вклад в светлое и уверенное будущее нашей Родины, в общее дело Победы".
Николаев призвал жителей республики "принять участие в одном из главных событий в стране, реализовать своё избирательное право и проголосовать за самого достойного кандидата".
По данным облизбиркома, численность избирателей в Чувашии на 1 января 2024 года составляет 909 931 человек. Всего на территории Чувашии работают 1033 участковые избирательные комиссии, а также 2 - в местах временного пребывания избирателей. На выборах президента РФ в Чувашии также проводится дистанционное электронное голосование.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияОлег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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