https://ria.ru/20240315/vybory-1933113214.html
Глава Чувашии проголосовал на выборах президента
Глава Чувашии проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Чувашии проголосовал на выборах президента
Глава Чувашии Олег Николаев проголосовал на выборах президента России и призвал других избирателей сделать вклад в будущее страны. Об этом он сообщил в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:13
2024-03-15T09:13
2024-03-15T09:15
выборы президента россии — 2024
политика
россия
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878252409_0:205:3136:1969_1920x0_80_0_0_f6a09020cba2e0769d3cacb8ed423065.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев проголосовал на выборах президента России и призвал других избирателей сделать вклад в будущее страны. Об этом он сообщил в Telegram-канале."Первым делом сегодня проголосовал на выборах президента России на участке, ближайшем к месту работы", - написал Николаев. Он отметил, что "выражая свою позицию на выборах, мы не только выбираем главу государства, прежде всего – мы делаем вклад в светлое и уверенное будущее нашей Родины, в общее дело Победы". Николаев призвал жителей республики "принять участие в одном из главных событий в стране, реализовать своё избирательное право и проголосовать за самого достойного кандидата". По данным облизбиркома, численность избирателей в Чувашии на 1 января 2024 года составляет 909 931 человек. Всего на территории Чувашии работают 1033 участковые избирательные комиссии, а также 2 - в местах временного пребывания избирателей. На выборах президента РФ в Чувашии также проводится дистанционное электронное голосование. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
россия
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878252409_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_1790a522d1a18f679a84766e24d38905.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия)
Глава Чувашии проголосовал на выборах президента
Глава Чувашии Николаев проголосовал на выборах президента России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости.
Глава Чувашии Олег Николаев проголосовал на выборах президента России и призвал других избирателей сделать вклад в будущее страны. Об этом он сообщил в Telegram-канале
.
"Первым делом сегодня проголосовал на выборах президента России на участке, ближайшем к месту работы", - написал Николаев.
Процедура выборов президента Российской Федерации
Он отметил, что "выражая свою позицию на выборах, мы не только выбираем главу государства, прежде всего – мы делаем вклад в светлое и уверенное будущее нашей Родины, в общее дело Победы".
Николаев призвал жителей республики "принять участие в одном из главных событий в стране, реализовать своё избирательное право и проголосовать за самого достойного кандидата".
По данным облизбиркома, численность избирателей в Чувашии на 1 января 2024 года составляет 909 931 человек. Всего на территории Чувашии работают 1033 участковые избирательные комиссии, а также 2 - в местах временного пребывания избирателей. На выборах президента РФ в Чувашии также проводится дистанционное электронное голосование.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.