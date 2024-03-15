https://ria.ru/20240315/vybory-1933104503.html
Тюменские участники СВО проголосовали на выборах президента досрочно
Тюменские участники СВО проголосовали на выборах президента досрочно - РИА Новости, 15.03.2024
Тюменские участники СВО проголосовали на выборах президента досрочно
Военнослужащие из Тюменской области, участвующие в специальной военной операции, в выборах президента России приняли участие досрочно, сообщил журналистам глава РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:28
2024-03-15T08:28
2024-03-15T08:28
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политика
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 15 мар – РИА Новости. Военнослужащие из Тюменской области, участвующие в специальной военной операции, в выборах президента России приняли участие досрочно, сообщил журналистам глава региона Александр Моор после голосования на избирательном участке в Тюмени. "Все наши ребята, которые служат в зоне специальной военной операции, имели возможность досрочно проголосовать на участке, организованном в местах постоянной дислокации. Там были созданы такие же условия, как на избирательных участках: вся необходимая информация о выборах, условия для тайного волеизъявления. Наши ребята уже проголосовали", - сообщил Моор. В Тюменской области в 8.00 (6.00 мск) открылись все 1070 избирательных участков, число избирателей в регионе превышает 1,163 миллиона человек, досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тюменская область, александр моор, вооруженные силы рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Тюменская область, Александр Моор, Вооруженные силы РФ, Выборы президента РФ
Тюменские участники СВО проголосовали на выборах президента досрочно
Моор: тюменские участники СВО проголосовали на выборах президента РФ досрочно
ТЮМЕНЬ, 15 мар – РИА Новости. Военнослужащие из Тюменской области, участвующие в специальной военной операции, в выборах президента России приняли участие досрочно, сообщил журналистам глава региона Александр Моор после голосования на избирательном участке в Тюмени.
"Все наши ребята, которые служат в зоне специальной военной операции, имели возможность досрочно проголосовать на участке, организованном в местах постоянной дислокации. Там были созданы такие же условия, как на избирательных участках: вся необходимая информация о выборах, условия для тайного волеизъявления. Наши ребята уже проголосовали", - сообщил Моор.
Процедура выборов президента Российской Федерации
В Тюменской области в 8.00 (6.00 мск) открылись все 1070 избирательных участков, число избирателей в регионе превышает 1,163 миллиона человек, досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.