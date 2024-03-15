https://ria.ru/20240315/vybory-1933104148.html

Челябинский губернатор проголосовал на выборах президента России

Челябинский губернатор проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Челябинский губернатор проголосовал на выборах президента России

Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил Telegram-канале, что вместе с супругой проголосовал на выборах президента России. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:25

2024-03-15T08:25

2024-03-15T08:25

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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алексей текслер

выборы президента рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил Telegram-канале, что вместе с супругой проголосовал на выборах президента России. "Вместе с супругой проголосовали на выборах президента России. Сделали это на участке в моей школе в Челябинске. Выборы главы государства - это главные выборы нашей страны. И в эти дни важно показать всему миру нашу сплоченность", - написал глава региона. Он отметил, что Челябинская область всегда была опорой России, а за последние годы все прошли большой и трудный путь, став сильнее. "Развиваемся во всех сферах, несмотря на давление и санкции. Вместе идем к победе. Важно продолжить начатое, важно продолжить созидать. Приходите на избирательные участки. Голосуйте за будущее нашей страны, за развитие нашей области", - сказал Текслер В Челябинской области, по данным областной избирательной комиссии, в 08.00 (06.00 мск) открылись более 2 тысяч избирательных участков, которые будут работать до 20.00 (18.00 мск). На 1 января 2024 года численность избирателей в Челябинской области составляет 2,58 миллиона человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Ольга Фомченкова

политика, россия, челябинская область, челябинск, алексей текслер, выборы президента рф