https://ria.ru/20240315/vybory-1933102717.html
ЦИК о ходе голосования на выборах президента. Прямая трансляция
ЦИК о ходе голосования на выборах президента. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.03.2024
ЦИК о ходе голосования на выборах президента. Прямая трансляция
ЦИК представляет последнюю информацию о голосовании на выборах президента России. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:04
2024-03-15T10:04
2024-03-15T10:04
политика
россия
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ЦИК представляет последнюю информацию о голосовании на выборах президента России.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: ЦИК о голосовании на выборах президента России
LIVE: ЦИК о голосовании на выборах президента России
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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4.7
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политика, россия, видео
Политика, Россия
ЦИК о ходе голосования на выборах президента. Прямая трансляция
ЦИК представляет последнюю информацию о голосовании на выборах президента России.
2024-03-15T10:04
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PT344M41S
ЦИК представляет последнюю информацию о голосовании на выборах президента России.