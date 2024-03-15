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Глава Алтайского края проголосовал на выборах президента
Глава Алтайского края проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Алтайского края проголосовал на выборах президента
Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своём Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента России. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T06:59
2024-03-15T06:59
2024-03-15T06:59
выборы президента россии — 2024
политика
алтайский край
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БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своём Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента России. "Сходил на избирательный участок и сделал свой выбор. Участие в голосовании — это наша гражданская обязанность. Это возможность принять участие в определении будущего нашей страны. Поэтому найдите, пожалуйста, время и проголосуйте. Сделать это можно в течение трех дней, до вечера воскресенья, и лично — на избирательном участке, и с помощью дистанционного электронного голосования", - написал губернатор. В Алтайском крае работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек.
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политика, алтайский край, россия, виктор томенко
Выборы президента России — 2024, Политика, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко
Глава Алтайского края проголосовал на выборах президента
Глава Алтайского края Томенко проголосовал на выборах президента России
БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своём Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента России.
"Сходил на избирательный участок и сделал свой выбор. Участие в голосовании — это наша гражданская обязанность. Это возможность принять участие в определении будущего нашей страны. Поэтому найдите, пожалуйста, время и проголосуйте. Сделать это можно в течение трех дней, до вечера воскресенья, и лично — на избирательном участке, и с помощью дистанционного электронного голосования", - написал губернатор.
История президентских выборов в России
В Алтайском крае работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек.