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Глава Алтайского края проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
06:59 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933096642.html
Глава Алтайского края проголосовал на выборах президента
Глава Алтайского края проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Алтайского края проголосовал на выборах президента
Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своём Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента России. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T06:59
2024-03-15T06:59
выборы президента россии — 2024
политика
алтайский край
россия
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своём Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента России. "Сходил на избирательный участок и сделал свой выбор. Участие в голосовании — это наша гражданская обязанность. Это возможность принять участие в определении будущего нашей страны. Поэтому найдите, пожалуйста, время и проголосуйте. Сделать это можно в течение трех дней, до вечера воскресенья, и лично — на избирательном участке, и с помощью дистанционного электронного голосования", - написал губернатор. В Алтайском крае работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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политика, алтайский край, россия, виктор томенко
Выборы президента России — 2024, Политика, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко
Глава Алтайского края проголосовал на выборах президента

Глава Алтайского края Томенко проголосовал на выборах президента России

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своём Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента России.
"Сходил на избирательный участок и сделал свой выбор. Участие в голосовании — это наша гражданская обязанность. Это возможность принять участие в определении будущего нашей страны. Поэтому найдите, пожалуйста, время и проголосуйте. Сделать это можно в течение трех дней, до вечера воскресенья, и лично — на избирательном участке, и с помощью дистанционного электронного голосования", - написал губернатор.
Бюллетени в урне на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
История президентских выборов в России
Вчера, 02:21
В Алтайском крае работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаАлтайский крайРоссияВиктор Томенко
 
 
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