https://ria.ru/20240315/vybory-1933096642.html

Глава Алтайского края проголосовал на выборах президента

Глава Алтайского края проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Алтайского края проголосовал на выборах президента

Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своём Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента России. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T06:59

2024-03-15T06:59

2024-03-15T06:59

выборы президента россии — 2024

политика

алтайский край

россия

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своём Telegram-канале, что проголосовал на выборах президента России. "Сходил на избирательный участок и сделал свой выбор. Участие в голосовании — это наша гражданская обязанность. Это возможность принять участие в определении будущего нашей страны. Поэтому найдите, пожалуйста, время и проголосуйте. Сделать это можно в течение трех дней, до вечера воскресенья, и лично — на избирательном участке, и с помощью дистанционного электронного голосования", - написал губернатор. В Алтайском крае работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек.

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политика, алтайский край, россия, виктор томенко