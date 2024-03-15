https://ria.ru/20240315/vybory-1933091551.html
В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента
В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента
Участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в пятницу в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:02
2024-03-15T05:02
2024-03-15T05:08
выборы президента россии — 2024
политика
омская область
россия
омск
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932946707_0:58:3436:1991_1920x0_80_0_0_ae6c490977e4722e6567e561e3e8e4a2.jpg
ОМСК, 15 мар — РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в пятницу в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии региона. "Голосование началось. Оно будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта. В Омской области в голосовании смогут принять участие почти 1,5 миллиона избирателей. В нашем регионе для избирателей будут работать 1685 постоянных избирательных участков — 461 в Омске и 1224 в области. Также будут образованы 36 временных избирательных участков", — сообщили в избиркоме.В прошлый раз президента в России выбирали в 2018 году. Явка по Омской области тогда составила 60,5 процента. В этом году в дни выборов омичи смогут проголосовать и за городские локации, которые нуждаются в благоустройстве. На голосование вынесено 13 локаций. Кроме того, на всех избирательных участках организованы культурно-массовые мероприятия. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции и дружинники.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. В этом году президента будут выбирать на шесть лет, до 2030 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
омская область
россия
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932946707_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f237e138e002e9614bf00ab5334b456.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, омская область, россия, омск, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Омская область, Россия, Омск, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Владимир Путин
В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента
В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента России