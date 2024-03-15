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В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
05:02 15.03.2024 (обновлено: 05:08 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933091551.html
В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента
В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента
Участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в пятницу в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:02
2024-03-15T05:08
выборы президента россии — 2024
политика
омская область
россия
омск
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
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ОМСК, 15 мар — РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в пятницу в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии региона. "Голосование началось. Оно будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта. В Омской области в голосовании смогут принять участие почти 1,5 миллиона избирателей. В нашем регионе для избирателей будут работать 1685 постоянных избирательных участков — 461 в Омске и 1224 в области. Также будут образованы 36 временных избирательных участков", — сообщили в избиркоме.В прошлый раз президента в России выбирали в 2018 году. Явка по Омской области тогда составила 60,5 процента. В этом году в дни выборов омичи смогут проголосовать и за городские локации, которые нуждаются в благоустройстве. На голосование вынесено 13 локаций. Кроме того, на всех избирательных участках организованы культурно-массовые мероприятия. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции и дружинники.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. В этом году президента будут выбирать на шесть лет, до 2030 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, омская область, россия, омск, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Омская область, Россия, Омск, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Владимир Путин
В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента

В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ОМСК, 15 мар — РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в пятницу в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии региона.
"Голосование началось. Оно будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта. В Омской области в голосовании смогут принять участие почти 1,5 миллиона избирателей. В нашем регионе для избирателей будут работать 1685 постоянных избирательных участков — 461 в Омске и 1224 в области. Также будут образованы 36 временных избирательных участков", — сообщили в избиркоме.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
В прошлый раз президента в России выбирали в 2018 году. Явка по Омской области тогда составила 60,5 процента. В этом году в дни выборов омичи смогут проголосовать и за городские локации, которые нуждаются в благоустройстве. На голосование вынесено 13 локаций. Кроме того, на всех избирательных участках организованы культурно-массовые мероприятия. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции и дружинники.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. В этом году президента будут выбирать на шесть лет, до 2030 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаОмская областьРоссияОмскЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковНиколай ХаритоновВладимир Путин
 
 
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