Рейтинг@Mail.ru
Болгария с апреля начнет выдавать россиянам шенгенские визы - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:53 15.03.2024 (обновлено: 10:21 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vizy-1933107217.html
Болгария с апреля начнет выдавать россиянам шенгенские визы
Болгария с апреля начнет выдавать россиянам шенгенские визы - РИА Новости, 15.03.2024
Болгария с апреля начнет выдавать россиянам шенгенские визы
Болгария готовится начать выдачу россиянам шенгенских виз, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на болгарское посольство в Москве. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:53
2024-03-15T10:21
туризм
новости - туризм
болгария
россия
в мире
румыния
шенгенская зона
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_0:203:2000:1328_1920x0_80_0_0_716ba95534798b17e886e52bb3899123.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Болгария готовится начать выдачу россиянам шенгенских виз, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на болгарское посольство в Москве."Сколько времени потребуется российскому заявителю на получение болгарского шенгена, уточнить не смогли", — добавили в ассоциации.В посольстве пояснили, что сейчас "идут консультации и тестирование системы", поэтому там не могут сообщить, когда именно начнется выдача виз и где их будут оформлять.В конце минувшего года страны Евросоюза договорились с 31 марта отменить для Румынии и Болгарии пограничный контроль внутри Шенгенской зоны на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных контроль пока сохранится.АТОР ожидает, что Румыния также начнет выдавать россиянам шенгенские визы."Для получения шенгена гражданам России придется сдавать биометрию, а пребывание в этих странах уже будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне", — пояснили в ассоциации.При этом там подчеркнули, что национальные краткосрочные визы, выданные Румынией и Болгарией до 31 марта 2024 года, не дают права путешествовать по другим странам Шенгенской зоны.
https://ria.ru/20240130/viza-1924318258.html
https://ria.ru/20240111/shengen-1920719238.html
болгария
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_129:0:1900:1328_1920x0_80_0_0_2039b97ea1aac5e683f3157e0e79c427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, болгария, россия, в мире, румыния, шенгенская зона, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Болгария, Россия, В мире, Румыния, Шенгенская зона, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Болгария с апреля начнет выдавать россиянам шенгенские визы

АТОР: Болгария с апреля готовится выдавать россиянам шенгенские визы

© Fotolia / AstrugВид на Софию, Болгария
Вид на Софию, Болгария - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Fotolia / Astrug
Вид на Софию, Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Болгария готовится начать выдачу россиянам шенгенских виз, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на болгарское посольство в Москве.
"Сколько времени потребуется российскому заявителю на получение болгарского шенгена, уточнить не смогли", — добавили в ассоциации.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Россиянам стало проще получить шенгенскую визу
30 января, 12:07
В посольстве пояснили, что сейчас "идут консультации и тестирование системы", поэтому там не могут сообщить, когда именно начнется выдача виз и где их будут оформлять.
В конце минувшего года страны Евросоюза договорились с 31 марта отменить для Румынии и Болгарии пограничный контроль внутри Шенгенской зоны на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных контроль пока сохранится.

Сейчас в Шенгенское пространство входят 27 стран: 23 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

АТОР ожидает, что Румыния также начнет выдавать россиянам шенгенские визы.
«
"Для получения шенгена гражданам России придется сдавать биометрию, а пребывание в этих странах уже будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне", — пояснили в ассоциации.
При этом там подчеркнули, что национальные краткосрочные визы, выданные Румынией и Болгарией до 31 марта 2024 года, не дают права путешествовать по другим странам Шенгенской зоны.
Флаги Болгаии и Евросоюза у здания посольства Республики Болгарии в Российской Федерации на Мосфильмовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Эксперты рассказали, как туристам теперь получать визы в Болгарию и Румынию
11 января, 13:44
 
ТуризмНовости - ТуризмБолгарияРоссияВ миреРумынияШенгенская зонаАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала