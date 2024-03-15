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Болгария с апреля начнет выдавать россиянам шенгенские визы
Болгария с апреля начнет выдавать россиянам шенгенские визы - РИА Новости, 15.03.2024
Болгария с апреля начнет выдавать россиянам шенгенские визы
Болгария готовится начать выдачу россиянам шенгенских виз, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на болгарское посольство в Москве. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:53
2024-03-15T08:53
2024-03-15T10:21
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Болгария готовится начать выдачу россиянам шенгенских виз, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на болгарское посольство в Москве."Сколько времени потребуется российскому заявителю на получение болгарского шенгена, уточнить не смогли", — добавили в ассоциации.В посольстве пояснили, что сейчас "идут консультации и тестирование системы", поэтому там не могут сообщить, когда именно начнется выдача виз и где их будут оформлять.В конце минувшего года страны Евросоюза договорились с 31 марта отменить для Румынии и Болгарии пограничный контроль внутри Шенгенской зоны на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных контроль пока сохранится.АТОР ожидает, что Румыния также начнет выдавать россиянам шенгенские визы."Для получения шенгена гражданам России придется сдавать биометрию, а пребывание в этих странах уже будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне", — пояснили в ассоциации.При этом там подчеркнули, что национальные краткосрочные визы, выданные Румынией и Болгарией до 31 марта 2024 года, не дают права путешествовать по другим странам Шенгенской зоны.
https://ria.ru/20240130/viza-1924318258.html
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новости - туризм, болгария, россия, в мире, румыния, шенгенская зона, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Болгария, Россия, В мире, Румыния, Шенгенская зона, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Болгария с апреля начнет выдавать россиянам шенгенские визы
АТОР: Болгария с апреля готовится выдавать россиянам шенгенские визы