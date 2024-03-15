https://ria.ru/20240315/urna-1933296546.html

Жительница Сочи вылила красящее вещество в урну для голосования

Жительница Сочи вылила красящее вещество в урну для голосования - РИА Новости, 15.03.2024

Жительница Сочи вылила красящее вещество в урну для голосования

Женщина, находясь на одном из избирательных участков Сочи, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:01

2024-03-15T17:01

2024-03-15T17:01

выборы президента россии — 2024

происшествия

россия

краснодарский край

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 15 мар - РИА Новости. Женщина, находясь на одном из избирательных участков Сочи, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по Краснодарскому краю. "По факту происшествия на избирательном участке города Сочи возбуждено уголовное дело. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - говорится в сообщении кубанского СК. Отмечается, что подозреваемая будет доставлена в подразделение краевого следственного комитета в ближайшее время, там ее начнут допрашивать следователи. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/urny-1933277415.html

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краснодарский край

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф)