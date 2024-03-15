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Жительница Сочи вылила красящее вещество в урну для голосования - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:01 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/urna-1933296546.html
Жительница Сочи вылила красящее вещество в урну для голосования
Жительница Сочи вылила красящее вещество в урну для голосования - РИА Новости, 15.03.2024
Жительница Сочи вылила красящее вещество в урну для голосования
Женщина, находясь на одном из избирательных участков Сочи, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:01
2024-03-15T17:01
выборы президента россии — 2024
происшествия
россия
краснодарский край
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 15 мар - РИА Новости. Женщина, находясь на одном из избирательных участков Сочи, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по Краснодарскому краю. "По факту происшествия на избирательном участке города Сочи возбуждено уголовное дело. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - говорится в сообщении кубанского СК. Отмечается, что подозреваемая будет доставлена в подразделение краевого следственного комитета в ближайшее время, там ее начнут допрашивать следователи. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/urny-1933277415.html
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происшествия, россия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф)
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Сочи вылила красящее вещество в урну для голосования

СК возбудил дело после порчи урны для голосования на участке в Сочи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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СОЧИ, 15 мар - РИА Новости. Женщина, находясь на одном из избирательных участков Сочи, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"По факту происшествия на избирательном участке города Сочи возбуждено уголовное дело. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - говорится в сообщении кубанского СК. Отмечается, что подозреваемая будет доставлена в подразделение краевого следственного комитета в ближайшее время, там ее начнут допрашивать следователи.
Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
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Выборы президента России — 2024ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСочиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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