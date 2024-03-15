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В США заговорили о крахе ВСУ без помощи Вашингтона - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 15.03.2024 (обновлено: 15:04 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/ukrainy-1933238350.html
В США заговорили о крахе ВСУ без помощи Вашингтона
В США заговорили о крахе ВСУ без помощи Вашингтона - РИА Новости, 15.03.2024
В США заговорили о крахе ВСУ без помощи Вашингтона
Американские чиновники предсказывают провал Украины в конфликте, если конгресс США не согласует дополнительную помощь Киеву, пишет газета Washington Post со... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:35
2024-03-15T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американские чиновники предсказывают провал Украины в конфликте, если конгресс США не согласует дополнительную помощь Киеву, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназваного американского чиновника. Как сообщает газета, чиновники США предвидят целый ряд мрачных сценариев для Украины, в худшем в которых, по их словам, украинские линии обороны будут прорваны силами РФ. "Отсутствие дополнительной помощи со временем не пойдёт на пользу Украине, и это может привести к потенциальному краху", - приводит издание слова американского чиновника, который отметил, что, "даже если Украина сможет выстоять, речь пойдёт о бесчисленном количестве жизней для достижения этого". Американские чиновники заявили, что в случае, если американское финансирование Киева будет окончательно прекращено, сценарий, по которому пойдёт Украина, будет зависеть среди прочего от способности Киева мобилизовать новые силы, успеха западных учебных инициатив и боевого духа военных. "Без дополнительной и постоянной поддержки США для Украины нет никакого светлого будущего", - сказал высокопоставленный американский чиновник. Ранее глава ЦРУ Вильям Бёрнс заявил, что отказ США поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году. При этом он отметил, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и "проникающих ударов по Крыму". Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
В США заговорили о крахе ВСУ без помощи Вашингтона

WP: в США допустили крах Украины без одобрения помощи в конгрессе

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американские чиновники предсказывают провал Украины в конфликте, если конгресс США не согласует дополнительную помощь Киеву, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназваного американского чиновника.
Как сообщает газета, чиновники США предвидят целый ряд мрачных сценариев для Украины, в худшем в которых, по их словам, украинские линии обороны будут прорваны силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
"Отсутствие дополнительной помощи со временем не пойдёт на пользу Украине, и это может привести к потенциальному краху", - приводит издание слова американского чиновника, который отметил, что, "даже если Украина сможет выстоять, речь пойдёт о бесчисленном количестве жизней для достижения этого".
Американские чиновники заявили, что в случае, если американское финансирование Киева будет окончательно прекращено, сценарий, по которому пойдёт Украина, будет зависеть среди прочего от способности Киева мобилизовать новые силы, успеха западных учебных инициатив и боевого духа военных.
"Без дополнительной и постоянной поддержки США для Украины нет никакого светлого будущего", - сказал высокопоставленный американский чиновник.
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Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг
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Ранее глава ЦРУ Вильям Бёрнс заявил, что отказ США поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году. При этом он отметил, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и "проникающих ударов по Крыму".
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСША
 
 
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