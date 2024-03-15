https://ria.ru/20240315/ukraine-1933329778.html

Украинцы массово избегают постановки на воинский учет, заявили в Раде

Украинцы массово избегают постановки на воинский учет, заявили в Раде - РИА Новости, 15.03.2024

Украинцы массово избегают постановки на воинский учет, заявили в Раде

Огромное количество мужчин на Украине скрываются и не становятся на воинский учет, что превратилось в наибольшую проблему для военного руководства страны,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:37

2024-03-15T18:37

2024-03-15T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей рахманинов

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Огромное количество мужчин на Украине скрываются и не становятся на воинский учет, что превратилось в наибольшую проблему для военного руководства страны, заявил в пятницу член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. "Есть лица, условно говоря, в реестре избирателей, в реестре налогоплательщиков, но в реестре, который называется "Оберег" (электронный реестр военнообязанных, доступ к которому со временем получат военкоматы - ред.), их нет", - приводит слова Рахманина украинский телеканал Еspreso.tv. По его словам, ситуация, когда невозможно посчитать, найти и заставить встать на учет огромное количество людей, которые просто не становятся на воинский учет, имеют бронь или отсрочку, стало наибольшей проблемой для украинского руководства. О каких именно цифрах идет речь, политик не уточнил. При этом он добавил, что в каком бы виде ни был принят закон об усилении мобилизации, он не повлияет на темпы ее проведения, по его словам, понадобится несколько месяцев, чтобы прописанные в нем процедуры заработали "на полную мощность". "Также всех наших граждан ужасают цифры в 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч человек, которые государство намерено мобилизовать. Однако такое количество людей не будет мобилизовано одномоментно. Это годовая потребность", - подытожил Рахманин. На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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в мире, украина, сергей рахманинов