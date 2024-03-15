https://ria.ru/20240315/ukraina-1933270932.html
На Украине заявили о снижении импорта горючего из-за польских фермеров
На Украине заявили о снижении импорта горючего из-за польских фермеров - РИА Новости, 15.03.2024
На Украине заявили о снижении импорта горючего из-за польских фермеров
Импорт горючего на Украину автотранспортом из Польши из-за блокады границы польскими фермерами снизился более чем в два раза, сообщил в пятницу соучредитель... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:49
2024-03-15T15:49
2024-03-15T15:49
польша
украина
киев
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Импорт горючего на Украину автотранспортом из Польши из-за блокады границы польскими фермерами снизился более чем в два раза, сообщил в пятницу соучредитель украинской консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн. "Если в среднем через польскую границу до блокады в 2023 году шло 70 тысяч тонн в месяц, сейчас это в лучшем случае 30 тысяч тонн", — приводит слова эксперта украинское издание "Укррудпром". Как отмечает Куюн, наибольший объем горючего, начиная с ноября 2023 года, перешло из польской на румынскую границу, что связано преимущественно не с переадресацией товарного потока из Польши, а со сменой источника закупок. Как он пояснил, горючее, которое пересекает границу в бензовозе, может дойти до потребителя на автозаправке через 4-5 дней, в то время как путь к потребителю через железнодорожную цистерну может растянуться на несколько недель. По словам эксперта, блокада и вынужденная смена логистических коридоров оказывают существенное влияние на функционирование украинского рынка горючего. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240302/polsha-1930628334.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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польша, украина, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Польша, Украина, Киев, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
На Украине заявили о снижении импорта горючего из-за польских фермеров
Украинский эксперт заявил о снижении импорта горючего из-за польских фермеров
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Импорт горючего на Украину автотранспортом из Польши из-за блокады границы польскими фермерами снизился более чем в два раза, сообщил в пятницу соучредитель украинской консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.
"Если в среднем через польскую границу до блокады в 2023 году шло 70 тысяч тонн в месяц, сейчас это в лучшем случае 30 тысяч тонн", — приводит слова эксперта украинское издание "Укррудпром".
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский
Как отмечает Куюн, наибольший объем горючего, начиная с ноября 2023 года, перешло из польской на румынскую границу, что связано преимущественно не с переадресацией товарного потока из Польши, а со сменой источника закупок. Как он пояснил, горючее, которое пересекает границу в бензовозе, может дойти до потребителя на автозаправке через 4-5 дней, в то время как путь к потребителю через железнодорожную цистерну может растянуться на несколько недель.
По словам эксперта, блокада и вынужденная смена логистических коридоров оказывают существенное влияние на функционирование украинского рынка горючего.
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
"Жила-была белая и пушистая Украина…" Как Запад перевирает недавнюю историю