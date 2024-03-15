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Катастрофа. Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933158126.html
Катастрофа. Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев
Катастрофа. Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев - РИА Новости, 15.03.2024
Катастрофа. Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев
Немецкие пользователи соцсети X раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ЕС продолжит снабжать Украину необходимыми РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:14
2024-03-15T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
анналена бербок
украина
германия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкие пользователи соцсети X раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ЕС продолжит снабжать Украину необходимыми боеприпасами. "Вы только продлеваете конфликт такими действиями", — написал один из комментаторов. "Мы не имеем отношение к этому конфликту", — поддержал другой. "Моей свободе угрожает только воинственная политика Бербок. Это катастрофа", — отметил третий. "Может она подумает, к чему приведет воинственная политики стран НАТО", — поделился мнением еще один из пользователей. Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933118341.html
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933123147.html
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в мире, анналена бербок, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анналена Бербок, Украина, Германия

Катастрофа. Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкие пользователи соцсети X раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ЕС продолжит снабжать Украину необходимыми боеприпасами.

"Вы только продлеваете конфликт такими действиями", — написал один из комментаторов.
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"Мы не имеем отношение к этому конфликту", — поддержал другой.

"Моей свободе угрожает только воинственная политика Бербок. Это катастрофа", — отметил третий.

"Может она подумает, к чему приведет воинственная политики стран НАТО", — поделился мнением еще один из пользователей.

Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнналена БербокУкраинаГермания
 
 
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