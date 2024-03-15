Катастрофа. Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев
© Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкие пользователи соцсети X раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ЕС продолжит снабжать Украину необходимыми боеприпасами.
"Вы только продлеваете конфликт такими действиями", — написал один из комментаторов.
"Вы только продлеваете конфликт такими действиями", — написал один из комментаторов.
"Мы не имеем отношение к этому конфликту", — поддержал другой.
"Моей свободе угрожает только воинственная политика Бербок. Это катастрофа", — отметил третий.
"Может она подумает, к чему приведет воинственная политики стран НАТО", — поделился мнением еще один из пользователей.
Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
"Моей свободе угрожает только воинственная политика Бербок. Это катастрофа", — отметил третий.
"Может она подумает, к чему приведет воинственная политики стран НАТО", — поделился мнением еще один из пользователей.
Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.