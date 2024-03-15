https://ria.ru/20240315/ukraina-1933158126.html

Катастрофа. Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев

Катастрофа. Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев - РИА Новости, 15.03.2024

Катастрофа. Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев

Немецкие пользователи соцсети X раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ЕС продолжит снабжать Украину необходимыми РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:14

2024-03-15T11:14

2024-03-15T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

анналена бербок

украина

германия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкие пользователи соцсети X раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ЕС продолжит снабжать Украину необходимыми боеприпасами. "Вы только продлеваете конфликт такими действиями", — написал один из комментаторов. "Мы не имеем отношение к этому конфликту", — поддержал другой. "Моей свободе угрожает только воинственная политика Бербок. Это катастрофа", — отметил третий. "Может она подумает, к чему приведет воинственная политики стран НАТО", — поделился мнением еще один из пользователей. Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.

https://ria.ru/20240315/ukraina-1933118341.html

https://ria.ru/20240315/rossiya-1933123147.html

украина

германия

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в мире, анналена бербок, украина, германия