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Фонд ЕС может не увеличить поставки оружия Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024
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02:17 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933085059.html
Фонд ЕС может не увеличить поставки оружия Киеву, пишут СМИ
Фонд ЕС может не увеличить поставки оружия Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024
Фонд ЕС может не увеличить поставки оружия Киеву, пишут СМИ
Европейский фонд мира для оказания помощи Киеву необязательно станет гарантией того, что Украина получит больше оружия, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T02:17
2024-03-15T02:17
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Европейский фонд мира для оказания помощи Киеву необязательно станет гарантией того, что Украина получит больше оружия, сообщает газета Telegraph со ссылкой на дипломатов. В среду постоянные представители стран ЕС принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира 5 миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году. При этом издание Politico сообщило, что страны ЕС вместо выплаты средств в этот фонд могут поставить на Украину дополнительные вооружения, что делает новую финансовую помощь лишь "миражом". "Фонд не будет обязательно гарантировать то, что больше оружия будет направлено на Украину", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, страны-члены ЕС договорились, что их прошлые обещания могут частично возместить ожидаемые взносы в фонд. "Берлин, который обещал Украине оружия на 7 миллиардов евро,.. как ожидается ... не будет вносить свой вклад", - указывается в публикации издания. Другие страны будут в состоянии последовать примеру Берлина, если не захотят переводить больше средств в фонд, пишет газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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в мире, украина, евросоюз, нато
В мире, Украина, Евросоюз, НАТО
Фонд ЕС может не увеличить поставки оружия Киеву, пишут СМИ

Telegraph: фонд ЕС для помощи Украине не гарантирует получение оружия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Европейский фонд мира для оказания помощи Киеву необязательно станет гарантией того, что Украина получит больше оружия, сообщает газета Telegraph со ссылкой на дипломатов.
В среду постоянные представители стран ЕС принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира 5 миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году. При этом издание Politico сообщило, что страны ЕС вместо выплаты средств в этот фонд могут поставить на Украину дополнительные вооружения, что делает новую финансовую помощь лишь "миражом".
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"Фонд не будет обязательно гарантировать то, что больше оружия будет направлено на Украину", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, страны-члены ЕС договорились, что их прошлые обещания могут частично возместить ожидаемые взносы в фонд.
"Берлин, который обещал Украине оружия на 7 миллиардов евро,.. как ожидается ... не будет вносить свой вклад", - указывается в публикации издания.
Другие страны будут в состоянии последовать примеру Берлина, если не захотят переводить больше средств в фонд, пишет газета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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