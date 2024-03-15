Фонд ЕС может не увеличить поставки оружия Киеву, пишут СМИ
Telegraph: фонд ЕС для помощи Украине не гарантирует получение оружия
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Европейский фонд мира для оказания помощи Киеву необязательно станет гарантией того, что Украина получит больше оружия, сообщает газета Telegraph со ссылкой на дипломатов.
В среду постоянные представители стран ЕС принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира 5 миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году. При этом издание Politico сообщило, что страны ЕС вместо выплаты средств в этот фонд могут поставить на Украину дополнительные вооружения, что делает новую финансовую помощь лишь "миражом".
"Фонд не будет обязательно гарантировать то, что больше оружия будет направлено на Украину", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, страны-члены ЕС договорились, что их прошлые обещания могут частично возместить ожидаемые взносы в фонд.
"Берлин, который обещал Украине оружия на 7 миллиардов евро,.. как ожидается ... не будет вносить свой вклад", - указывается в публикации издания.
Другие страны будут в состоянии последовать примеру Берлина, если не захотят переводить больше средств в фонд, пишет газета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.