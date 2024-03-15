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Прокуратура Молдавии игнорирует угрозы премьера судьям, заявили в оппозиции - РИА Новости, 15.03.2024
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15:52 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ugrozy-1933271866.html
Прокуратура Молдавии игнорирует угрозы премьера судьям, заявили в оппозиции
Прокуратура Молдавии игнорирует угрозы премьера судьям, заявили в оппозиции - РИА Новости, 15.03.2024
Прокуратура Молдавии игнорирует угрозы премьера судьям, заявили в оппозиции
Лидер оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил, что генпрокуратура Молдавии игнорирует угрозы премьера Дорина Речана судьям, принявших... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:52
2024-03-15T15:52
в мире
молдавия
дорин речан
марина таубер
майя санду
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КИШИНЕВ, 15 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил, что генпрокуратура Молдавии игнорирует угрозы премьера Дорина Речана судьям, принявших решение в пользу политформирования. Речан в декабре обвинил судейскую коллегию Апелляционной палаты, отменившую решение комиссии по ЧС о снятии с местных выборов кандидатов от партии "Шанс", в посягательстве на национальную безопасность. "По требованию врио генпрокурора Иона Мунтяну с Марины Таубер вновь снята депутатская неприкосновенность, причем под абсурдным предлогом. Представители власти не смогли объяснить, в чем, собственно, она виновата... Самое абсурдное, что Марину Таубер обвиняют в то время, когда конкретные угрозы и шантаж со стороны премьера Речана в адрес судей, рассматривавших дело "Шанса", генеральная прокуратура полностью игнорирует — несмотря на критику всего общества", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, это показывает истинные приоритеты властей, которые заинтересованы лишь в подавлении любой оппозиции, а не в улучшении жизни людей. "Когда инфраструктура нашей страны разваливается на глазах, когда пожилые люди вынуждены выбирать между лекарствами и едой, когда молодежь бежит из страны, они находят ресурсы и время для преследования тех, кто осмеливается противостоять им", - подчеркнул Лунгу. ЦИК Молдавии ранее принял решение снять за считанные дни до местных выборов кандидатов от партии "Шанс", у которых, как показали опросы, был высокий рейтинг. Причиной такого решения стало письмо, которое направил в ЦИК глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ. В нем он сообщал о подозрении, что "Шанс" сотрудничает с запрещенной конституционным судом партией "Шор". Хотя адвокаты партии оспорили эти обвинения, решение было принято. Со своей стороны лидер, "Шанса" Алексей Лунгу обвинил власти Молдавии в организации "колоссального прессинга" в отношении его соратников с целью не допустить их участия в выборах. Бывший премьер Ион Кику заявил, что нынешний глава кабинета министров Дорин Речан "сядет в тюрьму за преступное решение о снятии партии "Шанс". В республике в прошлом году начались массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного ее Партией действия и солидарности. Их организовала партия "Шор" и поддержали другие оппозиционные организации. Протестующие возложили на власти ответственность за тяжелый экономический кризис. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. По запросу правительства конституционный суд запретил партию "Шор", после чего многие ее сторонники присоединились к партии "Шанс".
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, дорин речан, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Марина Таубер, Майя Санду
Прокуратура Молдавии игнорирует угрозы премьера судьям, заявили в оппозиции

Лидер партии "Шанс" Лунгу: прокуратура Молдавии игнорирует угрозы Речана судьям

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил, что генпрокуратура Молдавии игнорирует угрозы премьера Дорина Речана судьям, принявших решение в пользу политформирования.
Речан в декабре обвинил судейскую коллегию Апелляционной палаты, отменившую решение комиссии по ЧС о снятии с местных выборов кандидатов от партии "Шанс", в посягательстве на национальную безопасность.
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"По требованию врио генпрокурора Иона Мунтяну с Марины Таубер вновь снята депутатская неприкосновенность, причем под абсурдным предлогом. Представители власти не смогли объяснить, в чем, собственно, она виновата... Самое абсурдное, что Марину Таубер обвиняют в то время, когда конкретные угрозы и шантаж со стороны премьера Речана в адрес судей, рассматривавших дело "Шанса", генеральная прокуратура полностью игнорирует — несмотря на критику всего общества", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, это показывает истинные приоритеты властей, которые заинтересованы лишь в подавлении любой оппозиции, а не в улучшении жизни людей. "Когда инфраструктура нашей страны разваливается на глазах, когда пожилые люди вынуждены выбирать между лекарствами и едой, когда молодежь бежит из страны, они находят ресурсы и время для преследования тех, кто осмеливается противостоять им", - подчеркнул Лунгу.
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ЦИК Молдавии ранее принял решение снять за считанные дни до местных выборов кандидатов от партии "Шанс", у которых, как показали опросы, был высокий рейтинг. Причиной такого решения стало письмо, которое направил в ЦИК глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ. В нем он сообщал о подозрении, что "Шанс" сотрудничает с запрещенной конституционным судом партией "Шор". Хотя адвокаты партии оспорили эти обвинения, решение было принято. Со своей стороны лидер, "Шанса" Алексей Лунгу обвинил власти Молдавии в организации "колоссального прессинга" в отношении его соратников с целью не допустить их участия в выборах. Бывший премьер Ион Кику заявил, что нынешний глава кабинета министров Дорин Речан "сядет в тюрьму за преступное решение о снятии партии "Шанс".
В республике в прошлом году начались массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного ее Партией действия и солидарности. Их организовала партия "Шор" и поддержали другие оппозиционные организации. Протестующие возложили на власти ответственность за тяжелый экономический кризис. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. По запросу правительства конституционный суд запретил партию "Шор", после чего многие ее сторонники присоединились к партии "Шанс".
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