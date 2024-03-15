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В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве адвоката и его подзащитного - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ubiystvo-1933335463.html
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве адвоката и его подзащитного
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве адвоката и его подзащитного - РИА Новости, 15.03.2024
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве адвоката и его подзащитного
Правоохранители в Дагестане задержали подозреваемого в убийстве адвоката и его подзащитного после судебного заседания, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:52
2024-03-15T18:52
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
махачкала
ногайский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 15 мар — РИА Новости Правоохранители в Дагестане задержали подозреваемого в убийстве адвоката и его подзащитного после судебного заседания, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух местных жителей в селе Терекли-Мектеб Ногайского района республики по п.п. "а", "е", "е.1" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам кровной мести и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия). Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении. В пятницу Ногайский районный суд огласил приговор обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, в результате которого по неосторожности произошла смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По данным следствия, примерно в 13.00 мск при выходе осужденного, его защитника и родственников на автостоянку потерпевший по делу, не согласный с вынесенным приговором, не менее восьми раз выстрелил в них из пистолета. От полученных ранений осужденный и его защитник скончались в больнице. Еще один пострадавший госпитализирован. Ранее в адвокатской палаты республики сообщили, что убитому адвокату Сергею Осипову было 55 лет.
https://ria.ru/20240308/strelba-1931925379.html
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происшествия, россия, махачкала, ногайский район, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Махачкала, Ногайский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве адвоката и его подзащитного

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве адвоката Осипова и подзащитного

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 мар — РИА Новости Правоохранители в Дагестане задержали подозреваемого в убийстве адвоката и его подзащитного после судебного заседания, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух местных жителей в селе Терекли-Мектеб Ногайского района республики по п.п. "а", "е", "е.1" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам кровной мести и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия). Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении.
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В пятницу Ногайский районный суд огласил приговор обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, в результате которого по неосторожности произошла смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
По данным следствия, примерно в 13.00 мск при выходе осужденного, его защитника и родственников на автостоянку потерпевший по делу, не согласный с вынесенным приговором, не менее восьми раз выстрелил в них из пистолета. От полученных ранений осужденный и его защитник скончались в больнице. Еще один пострадавший госпитализирован.
Ранее в адвокатской палаты республики сообщили, что убитому адвокату Сергею Осипову было 55 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМахачкалаНогайский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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