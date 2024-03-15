https://ria.ru/20240315/ubiystvo-1933331108.html

В Дагестане возбудили дело после убийства адвоката и его подзащитного

В Дагестане возбудили дело после убийства адвоката и его подзащитного - РИА Новости, 15.03.2024

В Дагестане возбудили дело после убийства адвоката и его подзащитного

Уголовное дело возбудили в Дагестане по факту убийства адвоката и его подзащитного после заседания суда в Ногайском районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:40

2024-03-15T18:40

2024-03-15T18:53

происшествия

россия

ногайский район

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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Дагестане по факту убийства адвоката и его подзащитного после заседания суда в Ногайском районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. "а" , "е", "е.1" ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, по мотиву кровной мести) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение оружия)", - говорится в сообщении. В пятницу Ногайский районный суд огласил приговор обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, в результате которого по неосторожности произошла смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По данным следствия, примерно в 13.00 мск при выходе осужденного, его защитника и родственников на автостоянку потерпевший по делу, не согласный с вынесенным приговором, не менее восьми раз выстрелил в них из пистолета. От полученных ранений осужденный и его защитник скончались в больнице. Еще один пострадавший госпитализирован. Ранее в адвокатской палаты республики сообщили, что убитому адвокату Сергею Осипову было 55 лет.

https://ria.ru/20240308/strelba-1931925379.html

https://ria.ru/20240111/ubiystvo-1920775095.html

россия

ногайский район

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происшествия, россия, ногайский район